Yatırımcı rehberi (6)

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,636339 1,53 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,066352 1,31 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 581,997271 1,06 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060108 0,89 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039324 0,62 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014173 2,20 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,771528 1,68 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021521 1,68 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028096 1,59 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062344 1,49 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,084109 4,00 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,048658 2,75 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 87,602061 2,58 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,075137 2,28 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029563 1,88 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,333368 1,54 Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon 2,346269 1,01 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,087244 0,80 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,018440 0,79 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,061724 0,68 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041807 1,91 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,300250 1,89 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,230559 1,79 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,921942 1,37 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024362 1,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,074035 1,99 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043784 1,99 Deniz Port. Altın Fonu 0,037848 1,99 Fiba Portföy Altın Fonu 0,025764 1,98 HSBC Portföy Altın Fonu 2,631003 1,94 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056435 0,19 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,643693 0,18 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059943 0,18 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,757704 0,18 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021707 0,18 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,573642 -2,04 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030856 -1,86 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,808291 -1,62 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228176 -1,62 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025679 -1,55 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,738999 -0,30 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,350249 -0,23 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,540207 -0,19 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,883389 -0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,118851 -5,16 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060965 -4,85 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,130336 -3,51 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035177 -2,82 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,231777 -2,78 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,204282 -2,21 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,545029 -1,88 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,873948 -1,81 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,028423 -1,51 İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,191208 -1,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,445197 -1,03 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,522778 -0,49 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,856784 -0,14 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018490 -0,04

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)