Haberler » Ekonomi » Yatırımcı rehberi (6) - Ekonomi

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç.

15.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:06Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,6363391,53
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0663521,31
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF581,9972711,06
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0601080,89
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0393240,62
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0141732,20
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,7715281,68
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0215211,68
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0280961,59
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0623441,49
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0841094,00
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0486582,75
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu87,6020612,58
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0751372,28
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0295631,88
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,3333681,54
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon2,3462691,01
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0872440,80
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,0184400,79
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0617240,68
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0418071,91
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3002501,89
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,2305591,79
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,9219421,37
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0243621,09
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,0740351,99
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0437841,99
Deniz Port. Altın Fonu0,0378481,99
Fiba Portföy Altın Fonu0,0257641,98
HSBC Portföy Altın Fonu2,6310031,94
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0564350,19
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6436930,18
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0599430,18
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7577040,18
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0217070,18
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,573642-2,04
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,030856-1,86
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,808291-1,62
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,228176-1,62
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025679-1,55
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,738999-0,30
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,350249-0,23
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,540207-0,19
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,883389-0,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,118851-5,16
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,060965-4,85
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,130336-3,51
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,035177-2,82
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,231777-2,78
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon2,204282-2,21
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon7,545029-1,88
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,873948-1,81
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,028423-1,51
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon0,191208-1,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,445197-1,03
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,522778-0,49
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,856784-0,14
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,018490-0,04

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 11:37:43