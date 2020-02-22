Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039782
|1,16
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,060743
|1,06
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,066922
|0,86
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,657282
|0,79
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|586,437406
|0,76
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014772
|4,23
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029030
|3,32
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021953
|2,01
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,062827
|0,77
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,026272
|0,71
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,049079
|0,87
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,086633
|0,65
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,075515
|0,50
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|88,020575
|0,48
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,363831
|2,28
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,062229
|0,82
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,093425
|0,57
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,019607
|0,36
|Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon
|2,353618
|0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,042968
|2,78
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,335142
|2,68
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,263420
|2,67
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024528
|0,68
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,580480
|0,40
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|23,605340
|4,55
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|28,352813
|3,37
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,026592
|3,21
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,045084
|2,97
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,076170
|2,88
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056539
|0,18
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,760864
|0,18
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,644822
|0,18
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,038834
|0,18
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021745
|0,18
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,564322
|-1,62
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,799260
|-1,12
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,225724
|-1,07
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025479
|-0,78
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030633
|-0,72
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,341719
|-0,63
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,727442
|-0,55
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,860752
|-0,45
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,492141
|-0,37
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,734251
|-0,27
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,010474
|-6,87
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,111029
|-6,58
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|74,580895
|-6,58
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|12,048088
|-6,51
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,065316
|-6,49
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,047658
|-7,11
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,089459
|-3,43
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,811564
|-3,33
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,294495
|-2,86
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,344595
|-2,66
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,408932
|-7,48
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,386163
|-4,08
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,852334
|-3,62
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,832557
|-1,30
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,013072
|-0,19
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.