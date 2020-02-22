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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

22.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:06Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0397821,16
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0607431,06
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0669220,86
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,6572820,79
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF586,4374060,76
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0147724,23
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0290303,32
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0219532,01
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0628270,77
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0262720,71
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0490790,87
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0866330,65
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0755150,50
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu88,0205750,48
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,3638312,28
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0622290,82
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0934250,57
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0196070,36
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon2,3536180,31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0429682,78
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3351422,68
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,2634202,67
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0245280,68
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5804800,40
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF23,6053404,55
QNB Finans Portföy Altın BYF28,3528133,37
Fiba Portföy Altın Fonu0,0265923,21
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0450842,97
TEB Portföy Altın Fonu0,0761702,88
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0565390,18
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7608640,18
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6448220,18
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu9,0388340,18
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0217450,18
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,564322-1,62
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,799260-1,12
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,225724-1,07
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025479-0,78
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,030633-0,72
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,341719-0,63
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,727442-0,55
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,860752-0,45
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,492141-0,37
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,734251-0,27
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,010474-6,87
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,111029-6,58
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)74,580895-6,58
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)12,048088-6,51
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,065316-6,49
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon2,047658-7,11
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,089459-3,43
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,811564-3,33
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,294495-2,86
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon7,344595-2,66
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,408932-7,48
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,386163-4,08
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,852334-3,62
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,832557-1,30
Global Md Portföy Katılım Fonu1,013072-0,19

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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