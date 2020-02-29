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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç.

29.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:06Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0679421,52
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF593,9771081,29
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0464440,30
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,5956140,28
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0252090,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0299053,01
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0262790,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0800441,70
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,1406060,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0321280,83
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0996010,56
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,0291480,53
Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon1,4412860,34
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0196690,32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3822553,53
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,3060193,37
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0436231,52
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4136171,18
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,6018380,83
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0467243,64
Deniz Port. Altın Fonu0,0403033,52
HSBC Portföy Altın Fonu2,8006743,51
Fiba Portföy Altın Fonu0,0275243,50
TEB Portföy Altın Fonu0,0788253,49
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0864410,20
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0566460,19
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7641170,18
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0217850,18
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu9,0554150,18
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,059415-2,19
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,611368-1,73
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,555799-1,51
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,788867-1,30
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,223008-1,20
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013083-11,43
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,603124-6,01
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,020947-4,58
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,684100-2,89
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,683928-2,52
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu78,421786-10,91
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,067300-10,88
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,044102-10,14
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,077696-8,24
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,043325-6,63
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,247211-8,55
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,048481-3,42
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,754424-3,15
Tacirler Portföy Değ. Fon1,984182-3,10
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,285967-2,90
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,359148-1,95
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,817800-1,86
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,392215-1,19
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024395-0,54
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,019940-0,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF23,336251-1,14

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

29.02.2020 12:57:45