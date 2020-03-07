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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.

07.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:28Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5759333,62
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2303513,29
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8114522,86
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2448431,83
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0257181,68
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,8565630,50
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,6919310,48
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,3363610,43
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5431490,34
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,4637730,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0828343,49
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)1,5236392,82
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,1923062,42
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF38,3340971,86
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)66,5479041,76
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0202942,14
HSBC Portföy Değ. Fon103,1785311,64
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,5214361,58
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,0278051,47
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0203011,39
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8536641,97
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,3700620,80
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,4021120,71
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,5159270,16
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0176660,14
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0885930,20
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7675540,19
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8248750,19
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0216840,19
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0567530,19
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,038934-1,69
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,573496-1,45
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,058700-1,20
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF586,847728-1,20
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,046052-0,84
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,012656-3,26
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,029409-1,66
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,032426-0,91
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,582664-0,79
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,671734-0,73
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,027029-1,31
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,949021-1,19
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,042828-1,15
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,063079-0,87
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,060376-0,85
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,943965-2,03
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,226073-1,69
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,088992-0,96
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,048119-0,75
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,072668-0,60
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,349550-2,37
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,279006-2,07
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,042764-1,97
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,023975-1,72
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,557467-1,71
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,262008-4,60
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,045515-2,59
Fiba Portföy Altın Fonu0,026813-2,58
TEB Portföy Altın Fonu0,076800-2,57
Deniz Port. Altın Fonu0,039280-2,54

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

7.03.2020 13:31:29