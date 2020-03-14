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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

14.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:16
Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF605,2382183,13
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0679260,33
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0253210,23
HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0216250,22
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,6023170,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Actus Portföy 2020 Yatırım Dön. Değ. Fon1,6818400,22
Ak Portföy ÖPY İki. Serb. Özel Fon1,9742910,19
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon0,0386410,18
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon0,0562050,18
Ak Portföy Değ. Fon0,1739280,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3860972,71
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0439202,70
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,3119542,58
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,3980510,68
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5730460,61
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,0791423,05
Deniz Port. Altın Fonu0,0404633,01
Garanti Portföy Altın Fonu0,0918563,01
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0468833,01
Ak Portföy Altın Fonu0,0746113,00
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7709260,19
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0568610,19
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5860490,18
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu9,0875790,18
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6483150,18
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,304187-10,46
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,034938-10,26
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,054131-7,78
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,028832-6,31
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,049914-4,80
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,009064-28,38
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,178168-15,66
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,029877-7,86
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,019250-7,83
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,553639-7,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,060151-27,38
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,084575-21,39
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,384530-20,96
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,658933-20,34
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,048182-20,20
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,480898-23,82
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,077159-12,36
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,042438-11,81
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,560833-11,44
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,255584-11,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,163588-17,01
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,163929-15,05
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,605807-13,37
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,798240-1,71
Global Md Portföy Katılım Fonu1,012741-0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,109007-5,18
QNB Finans Portföy Altın BYF28,643706-1,53

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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