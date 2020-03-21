Yatırımcı rehberi (6)

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 628,19125 3,79 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025388 0,26 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,027228 0,21 OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,299645 0,2 Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,605517 0,2 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059568 1,72 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,025004 1,36 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,186764 0,39 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039777 4,05 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,932587 3,36 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057604 2,31 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066097 1,44 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034814 0,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110224 0,55 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,992401 0,38 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,543328 0,37 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,060452 0,24 Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon 0,019697 0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,595249 0,86 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024138 0,41 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,404302 0,26 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,677851 0,18 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017728 0,18 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056964 0,18 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,103527 0,18 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,060478 0,17 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,587068 0,17 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021901 0,17 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,069184 -10,2 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,03184 -8,87 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026657 -7,54 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,161011 -5,71 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051383 -5,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007868 -13,2 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017121 -11,06 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,727494 -3,87 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,329942 -3,63 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,500369 -3,43 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,612936 -15,57 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,758836 -14,27 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,051667 -14,1 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,862626 -11,53 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,679436 -11,5 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,932899 -15,33 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,366507 -7,72 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,448759 -7,18 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039531 -6,85 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006375 -6,63 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,378575 -14,15 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,011462 -13,1 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,028224 -11,63 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,320705 -4,72 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041903 -4,59 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,507653 -21,8 TEB Portföy Altın Fonu 0,075218 -4,96 İş Portföy Altın Fonu 0,034515 -4,89 HSBC Portföy Altın Fonu 2,669601 -4,88 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,044609 -4,85

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)

Kaynak: AA