Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Yatırımcı rehberi (6) - Ekonomi

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

21.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:12
Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF628,191253,79
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0253880,26
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,0272280,21
OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu1,2996450,2
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,6055170,2
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0595681,72
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0250041,36
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,1867640,39
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0397774,05
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu69,9325873,36
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0576042,31
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0660971,44
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0348140,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1102240,55
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,9924010,38
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,5433280,37
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,0604520,24
Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon0,0196970,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5952490,86
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0241380,41
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4043020,26
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6778510,18
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0177280,18
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0569640,18
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu9,1035270,18
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0604780,17
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5870680,17
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0219010,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,069184-10,2
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,03184-8,87
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,026657-7,54
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,161011-5,71
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,051383-5,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,007868-13,2
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,017121-11,06
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,727494-3,87
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,329942-3,63
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,500369-3,43
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,612936-15,57
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,758836-14,27
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,051667-14,1
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,862626-11,53
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,679436-11,5
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,932899-15,33
Tacirler Portföy Değ. Fon1,366507-7,72
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,448759-7,18
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,039531-6,85
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,006375-6,63
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,378575-14,15
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,011462-13,1
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,028224-11,63
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,320705-4,72
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,041903-4,59
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF16,507653-21,8
TEB Portföy Altın Fonu0,075218-4,96
İş Portföy Altın Fonu0,034515-4,89
HSBC Portföy Altın Fonu2,669601-4,88
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,044609-4,85
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti Ekonomi
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti
Normalde bedava ama 1.250 TL istiyorlar! Korona fırsatçıları işbaşında Ekonomi
Normalde bedava ama 1.250 TL istiyorlar! Korona fırsatçıları işbaşında
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Ekonomi
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti Ekonomi
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti
AB’den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor Ekonomi
AB'den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor Ekonomi
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Plastik atıktan kumaş üreten firma 70 ülkeye ihracat yapıyor - ADANA - Ekonomi Turizme 1 trilyon dolarlık koronavirüs darbesi - Ekonomi Toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmeyecek - Ekonomi Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi nisanda ödenecek - Ekonomi OSD/Yenigün: Otomotiv üretimde ciddi kayıplar yaşamaya başladı - Ekonomi Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek - Ekonomi Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor - Ekonomi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek - Ekonomi Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı - Ekonomi Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti - Ekonomi "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler
Loading