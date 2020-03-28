Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro.
28.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:20
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,028926
|8,51
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,050098
|5,16
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,053631
|4,37
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,15872
|4,33
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,167947
|4,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030307
|11,5
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031452
|7,17
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,339706
|6,99
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,062579
|5,05
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,394416
|4,85
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,066811
|29,31
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,854784
|14,99
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|9,474138
|14,64
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,740223
|14,25
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,77277
|13,74
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,574275
|15,2
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,050145
|12,57
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007057
|10,7
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,25396
|5,72
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,077336
|5,56
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,166651
|15,34
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,180035
|14,76
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,547399
|12,25
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,044862
|7,06
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,411587
|6,88
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,505571
|18,16
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|29,94146
|8,05
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,028275
|7,63
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,863781
|7,27
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,047847
|7,26
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028128
|0,19
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,094066
|0,18
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,650579
|0,18
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021939
|0,17
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057062
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|614,4578
|-2,19
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031391
|-1,41
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,044883
|-0,87
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,769432
|-0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007537
|-4,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,016993
|-1,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,567398
|-0,64
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024029
|-0,45
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,113076
|-0,28
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,397499
|-0,28
(Sürecek)
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi