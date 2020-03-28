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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro.

28.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:20
Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0289268,51
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0500985,16
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0536314,37
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,158724,33
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1679474,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,03030711,5
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0314527,17
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,3397066,99
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0625795,05
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,3944164,85
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,06681129,31
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,85478414,99
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,47413814,64
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,74022314,25
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,7727713,74
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,57427515,2
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,05014512,57
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,00705710,7
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,253965,72
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0773365,56
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,16665115,34
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,18003514,76
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,54739912,25
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0448627,06
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,4115876,88
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF19,50557118,16
QNB Finans Portföy Altın BYF29,941468,05
Fiba Portföy Altın Fonu0,0282757,63
HSBC Portföy Altın Fonu2,8637817,27
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0478477,26
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0281280,19
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0940660,18
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6505790,18
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0219390,17
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0570620,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF614,4578-2,19
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,031391-1,41
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,044883-0,87
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,769432-0,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,007537-4,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,016993-1,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,567398-0,64
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024029-0,45
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,113076-0,28
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,397499-0,28
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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