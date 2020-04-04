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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

04.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:10
Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF634,2154233,22
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,2215452,91
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0461202,76
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0705152,27
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0320862,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0078934,72
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0268302,53
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0639002,11
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0318091,14
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0304660,52
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0752003,14
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0339523,08
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,5257562,07
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,9556112,03
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)59,8318842,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0702695,24
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,0213632,18
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0417931,54
Aura Portföy Değ. Fon0,6642991,50
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,5351191,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,6382762,76
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4595592,59
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0245482,16
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0457031,87
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,3634811,77
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,0500092,79
HSBC Portföy Altın Fonu2,9187331,92
TEB Portföy Altın Fonu0,0822051,90
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0487511,89
Deniz Port. Altın Fonu0,0420711,89
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0959940,18
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7799080,17
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu5,9089680,16
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0571530,16
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6516010,16
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,027688-4,28
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,048883-2,43
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,052498-2,11
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,099916-1,53
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,165687-1,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,557597-0,61
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,593654-0,48
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,017504-0,43
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,510342-0,37
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,809236-0,36
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,148337-4,35
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,080044-4,17
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,041276-4,02
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,441091-3,66
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,064396-3,61
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,012666-3,57
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,454676-2,05
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,080361-1,90
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,018007-1,79
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,812502-1,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,170435-0,81
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,537486-0,64
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,166531-0,01
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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