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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy...

11.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:04
Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0568458,28
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0292525,65
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0507453,81
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,3018993,62
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1711503,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,57686210,03
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0189668,35
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0325176,73
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0336385,75
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,4557624,74
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,06888611,68
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,83375811,60
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,07170611,35
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,90587110,18
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,53211210,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,13092911,68
Tacirler Portföy Değ. Fon1,6967699,37
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0441965,75
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2700155,18
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0073505,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,2454666,77
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,6352796,36
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,2367365,66
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0482315,53
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,5071744,97
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,4709097,09
HSBC Portföy Altın Fonu3,0823725,61
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0514785,59
TEB Portföy Altın Fonu0,0867945,58
Deniz Port. Altın Fonu0,0443945,52
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0572560,18
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0978680,17
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7828810,17
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0282120,16
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8314570,16
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,778509-0,40
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu114,951979-0,31
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,220459-0,29
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025434-0,26
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,548809-0,24
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu366,693039-0,13
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu167,772187-0,12
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,242130-0,06
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,029065-0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024466-0,33

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Araç, Ekonomi
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