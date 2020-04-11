Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy...
11.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:04
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,056845
|8,28
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,029252
|5,65
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,050745
|3,81
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,301899
|3,62
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,171150
|3,30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,576862
|10,03
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018966
|8,35
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032517
|6,73
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033638
|5,75
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,455762
|4,74
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,068886
|11,68
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,833758
|11,60
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,071706
|11,35
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,905871
|10,18
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,532112
|10,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,130929
|11,68
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,696769
|9,37
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,044196
|5,75
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,270015
|5,18
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007350
|5,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,245466
|6,77
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,635279
|6,36
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,236736
|5,66
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,048231
|5,53
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,507174
|4,97
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,470909
|7,09
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,082372
|5,61
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,051478
|5,59
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,086794
|5,58
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,044394
|5,52
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057256
|0,18
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,097868
|0,17
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,782881
|0,17
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028212
|0,16
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,831457
|0,16
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,778509
|-0,40
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|114,951979
|-0,31
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,220459
|-0,29
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025434
|-0,26
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,548809
|-0,24
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|366,693039
|-0,13
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|167,772187
|-0,12
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,242130
|-0,06
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,029065
|-0,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024466
|-0,33
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA