Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028465
|5,34
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,01483
|4,24
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,048447
|4,03
|Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,0544
|3,78
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,021656
|3,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013008
|1,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,019629
|2,45
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,07776
|2,18
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,102881
|2,16
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,090869
|2,16
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,048106
|2,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012746
|5,63
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,012893
|5,27
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013052
|5,26
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,013381
|5,20
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,012499
|5,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014218
|1,29
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020142
|1,26
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013939
|1,23
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,020099
|1,08
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014428
|1,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,048177
|0,48
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,035180
|0,48
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,050582
|0,48
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019660
|0,48
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,051320
|0,48
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034272
|-2,29
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,036235
|-1,80
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057942
|-1,68
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,048579
|-1,63
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042208
|-1,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011630
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028395
|-3,14
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033630
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,013364
|-3,12
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029169
|-0,62
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,093859
|-0,59
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012483
|-0,38
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,066210
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018264
|-1,99
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,017429
|-0,14
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016515
|-0,11
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016328
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014105
|-2,60
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022732
|-2,59
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022552
|-2,58
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014202
|-2,55
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023133
|-2,48
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.