Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029181
|2,52
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015161
|2,23
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,049434
|2,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,022088
|1,99
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,043852
|1,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011662
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,066845
|0,58
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,064883
|0,55
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,094917
|0,52
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,021812
|0,50
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020087
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,013124
|4,64
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,013765
|3,00
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013535
|2,75
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013247
|2,75
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013093
|2,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,01679
|1,67
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,01447
|1,10
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,014366
|1,06
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016489
|0,99
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010116
|0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018522
|0,52
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,035361
|0,51
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,050829
|0,49
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019756
|0,49
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,051570
|0,49
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,041837
|-0,88
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060394
|-0,79
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057545
|-0,69
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,033330
|-0,42
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,054800
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012995
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023455
|-3,72
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032951
|-2,02
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017200
|-1,75
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017517
|-1,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,049649
|-1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,090620
|-3,45
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,049322
|-1,74
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,060264
|-1,38
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065406
|-1,21
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF
|0,013449
|-0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014544
|-1,87
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019879
|-1,31
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013762
|-1,27
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009783
|-1,23
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011134
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022473
|-1,14
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022300
|-1,12
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013948
|-1,11
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014046
|-1,10
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,020932
|-1,08
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.