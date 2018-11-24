Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,017196
|0,60
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,054547
|0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,050023
|0,40
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,019383
|0,38
|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,018113
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF
|0,015645
|1,09
|Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,016727
|1,05
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,015979
|1,00
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,014494
|0,92
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,011536
|0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010222
|1,05
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016956
|0,99
|Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011677
|0,96
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014453
|0,88
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,016899
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,051072
|0,48
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,03553
|0,48
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,01985
|0,48
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049063
|0,48
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,051814
|0,47
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,078456
|-3,48
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,055033
|-3,45
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,079133
|-3,44
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,051923
|-3,43
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,042718
|-3,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011559
|-0,88
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012967
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027634
|-3,02
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032218
|-2,22
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,019209
|-1,62
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,022132
|-1,35
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,047270
|-1,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,086984
|-4,01
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,058178
|-3,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,043703
|-3,19
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,047906
|-2,87
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,063740
|-2,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009562
|-2,26
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,017932
|-2,12
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014248
|-2,04
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019569
|-1,56
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013555
|-1,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022275
|-0,88
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022599
|-0,88
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022106
|-0,87
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,013924
|-0,87
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013827
|-0,87
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.