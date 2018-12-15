Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,081202
|1,70
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,053752
|1,66
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,081887
|1,65
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,041342
|1,63
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,044058
|1,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,04108
|2,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027921
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,089954
|1,61
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,059732
|1,01
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF
|0,013709
|0,72
|BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF
|0,015513
|0,69
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,064338
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016649
|0,54
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018313
|0,38
| Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011808
|0,27
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,017888
|0,22
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014791
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022674
|0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023456
|0,61
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,023169
|0,61
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022856
|0,61
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014180
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020148
|0,51
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049793
|0,51
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036055
|0,51
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018885
|0,49
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,051808
|0,49
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028218
|-2,75
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,048767
|-1,69
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,014955
|-1,67
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,021842
|-1,64
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,014917
|-1,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013000
|-0,49
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011645
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,016753
|-2,08
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023387
|-2,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079359
|-1,45
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,043388
|-1,43
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016478
|-1,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012649
|-2,86
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,012843
|-2,71
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013149
|-2,61
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,012401
|-2,60
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013010
|-2,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014245
|-3,91
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019622
|-2,76
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013597
|-2,72
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009479
|-2,44
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011146
|-1,28
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.