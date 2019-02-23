Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,058168
|1,11
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042316
|1,08
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061002
|1,08
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,056965
|0,88
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034033
|0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013953
|0,55
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012264
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034438
|2,15
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,046616
|1,71
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027129
|1,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,034069
|1,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029297
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,066937
|1,23
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,013424
|1,18
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,01577
|1,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,046306
|1,15
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,013939
|1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010559
|2,75
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015578
|2,72
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021275
|1,61
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014798
|1,59
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011967
|1,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025611
|2,71
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015143
|2,69
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022553
|2,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024864
|2,69
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015014
|2,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,040685
|0,45
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043048
|0,44
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,055686
|0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,054734
|0,44
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019725
|0,44
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031247
|-1,15
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,038828
|-0,31
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,058933
|-0,28
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,016125
|-0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,046632
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015260
|-1,09
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014173
|-1,08
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014419
|-1,03
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014136
|-0,99
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,014291
|-0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017810
|-0,16
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.