Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034763
|1,68
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,050765
|1,67
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,049074
|1,50
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,03439
|1,40
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,037979
|1,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012439
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029877
|1,51
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035087
|1,48
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047638
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011741
|2,18
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,068092
|1,08
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,053836
|1,03
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,097682
|0,97
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,030444
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019005
|2,13
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017565
|0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012356
|0,50
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018815
|0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,01134
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,051943
|0,44
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,056170
|0,43
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019896
|0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041040
|0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,055210
|0,43
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031159
|-1,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,056938
|-0,72
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,016108
|-0,70
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,055587
|-0,63
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,058965
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014098
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055271
|-3,05
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,054524
|-2,39
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,074738
|-2,30
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024834
|-2,24
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,063602
|-2,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,011997
|-3,99
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,014310
|-1,90
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,023300
|-1,55
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014093
|-1,48
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,013734
|-1,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010576
|-2,06
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015635
|-1,98
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021747
|-0,88
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015146
|-0,84
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,021693
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025245
|-0,81
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022223
|-0,74
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023804
|-0,68
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014768
|-0,68
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023259
|-0,67
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.