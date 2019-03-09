09 Mart 2019, 11:08
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Yatırımcı Rehberi (7)

Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034763 1,68
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050765 1,67
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,049074 1,50
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,03439 1,40
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037979 1,22
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012439 0,58
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029877 1,51
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035087 1,48
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047638 0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011741 2,18
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,068092 1,08
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053836 1,03
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097682 0,97
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030444 0,79
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019005 2,13
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017565 0,54
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012356 0,50
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018815 0,47
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,01134 0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,051943 0,44
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,056170 0,43
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019896 0,43
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041040 0,43
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,055210 0,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031159 -1,33
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056938 -0,72
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016108 -0,70
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,055587 -0,63
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058965 -0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014098 -0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055271 -3,05
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,054524 -2,39
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,074738 -2,30
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024834 -2,24
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063602 -2,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,011997 -3,99
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,014310 -1,90
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,023300 -1,55
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014093 -1,48
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013734 -1,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010576 -2,06
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015635 -1,98
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021747 -0,88
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015146 -0,84
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021693 -0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025245 -0,81
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022223 -0,74
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023804 -0,68
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014768 -0,68
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023259 -0,67
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek) Ekonomi
Kaynak: AA