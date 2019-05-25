Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,037076
|1,97
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038244
|1,67
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,055962
|1,60
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,068196
|1,57
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,065035
|1,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012880
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033355
|2,02
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038581
|1,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032851
|1,34
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012795
|1,02
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074783
|0,71
|Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,023731
|0,67
|BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF
|0,017167
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021061
|2,11
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017978
|0,82
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012423
|0,34
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,015559
|0,30
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,020050
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,026183
|0,40
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,027075
|0,34
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,028932
|0,34
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,027959
|0,34
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026852
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045600
|0,47
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,057985
|0,47
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,057835
|0,47
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,057276
|0,47
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,054546
|0,47
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,027963
|-0,85
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015417
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,023293
|-0,13
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,046881
|-0,09
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,022702
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013599
|-0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,016769
|-3,79
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040586
|-3,59
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023848
|-3,40
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,047483
|-3,31
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,064946
|-3,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020570
|-3,06
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,013248
|-2,37
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,017852
|-2,17
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,009886
|-2,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,052348
|-1,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009298
|-2,86
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013824
|-2,78
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019937
|-2,72
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,013910
|-2,41
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,021006
|-0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028207
|-0,49
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,024767
|-0,24
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)