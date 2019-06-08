Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028936
|2,87
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015575
|1,94
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,023837
|1,90
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015781
|1,84
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,033662
|1,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013946
|2,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,069615
|6,08
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,048838
|5,85
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,092307
|5,85
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,104504
|5,85
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,079316
|5,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021823
|4,78
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,018796
|4,46
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010345
|3,87
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014143
|3,43
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,018001
|3,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014703
|4,27
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009825
|4,23
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014467
|3,67
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020812
|3,45
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,021633
|2,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,058524
|0,66
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025840
|0,66
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043498
|0,66
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021070
|0,65
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,058367
|0,65
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063868
|-2,90
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,044436
|-2,70
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061097
|-2,66
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036850
|-2,59
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,036098
|-2,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012765
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037465
|-2,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032966
|-0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,071846
|-3,29
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012408
|-2,58
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,068983
|-2,03
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,101688
|-1,86
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,056059
|-1,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020256
|-2,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015989
|-2,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026506
|-2,14
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,025801
|-2,09
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,025614
|-2,06
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,025212
|-2,05
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)