15.06.2019 11:11
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Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0303885,02
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,0160292,91
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0162212,79
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0244992,78
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0238062,77
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0140560,79
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0128150,39
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0385913,01
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0511782,05
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,0994231,30
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0230121,26
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0257391,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0148525,01
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0136984,59
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0139934,54
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0146834,48
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,0135864,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0099711,49
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0148871,25
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0126150,85
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,0202730,68
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0172250,67
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0163992,56
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0271832,55
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0264522,52
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0258442,51
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0262552,50
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0599960,48
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0586360,46
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0462290,46
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0404070,45
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0203550,45
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,040834-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,012135-0,21
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)
Kaynak: AA
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