Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,030388
|5,02
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,016029
|2,91
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016221
|2,79
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,024499
|2,78
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,023806
|2,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014056
|0,79
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012815
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038591
|3,01
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,051178
|2,05
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,099423
|1,30
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,023012
|1,26
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,025739
|1,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014852
|5,01
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013698
|4,59
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013993
|4,54
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014683
|4,48
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013586
|4,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009971
|1,49
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014887
|1,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012615
|0,85
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,020273
|0,68
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017225
|0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016399
|2,56
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027183
|2,55
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026452
|2,52
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,025844
|2,51
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,026255
|2,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,059996
|0,48
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,058636
|0,46
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046229
|0,46
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,040407
|0,45
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020355
|0,45
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,040834
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012135
|-0,21
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.