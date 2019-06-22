22.06.2019 11:25
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Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0313343,11
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF0,0181512,36
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,062672,32
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,0619532,31
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,0608642,20
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0143822,32
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0128410,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0272425,84
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0537124,95
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0538934,87
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0480114,77
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1130084,35
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0230024,55
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0152463,83
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0236163,69
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0153783,54
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0108063,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0102352,65
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0152732,59
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0148672,38
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0213642,37
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0175181,70
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0285781,60
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0250911,57
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0265021,52
NN Hay. Em. Altın EYF0,0166491,52
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0268541,52
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0603070,52
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0589390,52
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0204590,51
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0226920,50
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0406100,50
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,036659-1,14
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,053984-0,92
NN Hay. Em. Değ. EYF0,051943-0,86
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064478-0,69
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,035961-0,67
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012298-0,97
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,032196-0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020107-0,84

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)
Kaynak: AA
Ekonomi

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