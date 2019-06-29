Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,062161
|2,71
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046008
|2,53
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066099
|2,51
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063282
|2,50
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,032094
|2,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013031
|1,48
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,01459
|1,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055204
|2,78
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027949
|2,04
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,02228
|1,99
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,048955
|1,97
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043449
|1,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015789
|2,67
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014778
|2,60
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014516
|2,46
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,01562
|2,45
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,01541
|2,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015638
|2,39
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,01046
|2,20
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017855
|1,92
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015152
|1,92
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021760
|1,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025628
|2,14
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027426
|2,13
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029186
|2,13
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,030043
|2,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028179
|2,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,059258
|0,54
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020568
|0,53
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,058663
|0,53
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022810
|0,52
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,056328
|0,52
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,009998
|-0,02
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.