29.06.2019 11:03
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Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0621612,71
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0460082,53
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0660992,51
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0632822,50
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0320942,43
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0130311,48
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,014591,45
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0552042,78
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0279492,04
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,022281,99
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0489551,97
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0434491,95
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0157892,67
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0147782,60
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0145162,46
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,015622,45
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,015412,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0156382,39
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,010462,20
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0178551,92
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0151521,92
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0217601,85
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0256282,14
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0274262,13
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0291862,13
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0300432,12
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0281792,12
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0592580,54
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0205680,53
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0586630,53
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0228100,52
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0563280,52
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,009998-0,02

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)
Kaynak: AA
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