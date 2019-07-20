Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,032589
|2,36
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF
|0,01885
|1,83
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017104
|1,71
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,029514
|1,67
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,02749
|1,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015039
|1,60
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013203
|1,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029342
|3,04
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044227
|3,02
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,058987
|2,63
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,075018
|2,56
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019899
|2,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,01619
|2,65
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,01596
|2,35
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015086
|2,34
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,014554
|2,32
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015778
|2,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016326
|2,01
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010946
|1,91
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015873
|1,29
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022732
|1,26
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,021290
|1,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026742
|0,62
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027374
|0,61
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029007
|0,60
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,027178
|0,60
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028112
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,060077
|0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,061459
|0,53
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,059466
|0,53
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,060908
|0,53
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023123
|0,52
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038959
|-0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033497
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012084
|-0,23
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.