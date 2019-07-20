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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

20.07.2019 11:16 Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032589 2,36
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,01885 1,83
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017104 1,71
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029514 1,67
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,02749 1,65
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015039 1,60
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013203 1,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029342 3,04
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044227 3,02
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058987 2,63
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075018 2,56
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019899 2,55
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,01619 2,65
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01596 2,35
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015086 2,34
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,014554 2,32
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015778 2,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016326 2,01
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010946 1,91
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015873 1,29
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022732 1,26
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021290 1,16
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026742 0,62
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027374 0,61
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029007 0,60
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027178 0,60
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028112 0,60
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,060077 0,54
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,061459 0,53
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,059466 0,53
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,060908 0,53
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023123 0,52
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038959 -0,40
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033497 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012084 -0,23
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA
Ekonomi

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