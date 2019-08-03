Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,03384
|1,81
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,065739
|1,57
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,040463
|1,47
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,064758
|1,45
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,066465
|1,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,052448
|0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,035971
|0,12
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022342
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,015623
|1,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,011469
|1,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,015275
|1,77
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016761
|1,70
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,015
|1,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016232
|1,97
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023212
|1,83
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011482
|1,37
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012191
|1,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013438
|1,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,057617
|0,48
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,060554
|0,48
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,059999
|0,48
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,019935
|0,47
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026760
|0,47
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064072
|-3,12
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061389
|-3,10
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,044677
|-3,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,060306
|-3,02
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064638
|-2,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015141
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013247
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031440
|-4,44
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037107
|-4,00
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043230
|-1,81
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,120894
|-1,07
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019869
|-0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,073543
|-2,66
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,107516
|-2,51
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,059427
|-2,26
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,073122
|-2,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,050403
|-1,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019987
|-1,58
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010981
|-0,50
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016377
|-0,25
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,020602
|-0,07
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010027
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016486
|-3,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027335
|-3,31
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,016736
|-3,29
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,024911
|-3,28
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028207
|-3,27
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.