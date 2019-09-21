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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

21.09.2019 11:14Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0351311,63
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0440670,94
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0548260,91
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0292130,90
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0181340,90
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF0,017291,27
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0160971,12
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012351,08
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0165521,06
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0161521,05
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0102680,69
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,011960,50
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0193440,46
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0131090,42
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,0126670,35
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0427990,34
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0274250,34
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0239140,34
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0215630,34
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,059060,33
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,041491-0,47
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,083167-0,44
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,063876-0,41
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,095653-0,35
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,094626-0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,015292-0,60
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013432-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,072653-2,70
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,019301-2,69
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,018624-2,66
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,091978-2,62
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,029099-2,53
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,024250-2,39
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,020683-1,46
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,027122-1,37
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,112749-1,29
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,057758-1,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,016184-1,04
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,010967-0,80
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,020002-0,50
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,020219-0,49
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020616-0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029697-1,39
NN Hay. Em. Altın EYF0,017799-1,32
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029515-1,31
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,028125-1,28
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,028581-1,25

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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