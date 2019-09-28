Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,036292
|3,30
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,055934
|2,02
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,029768
|1,90
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,044845
|1,77
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,027141
|1,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015449
|1,03
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,01347
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,079119
|2,04
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042714
|2,04
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029978
|2,02
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,10628
|2,00
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,026026
|1,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,016737
|3,62
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,017894
|3,49
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,016725
|3,41
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016953
|3,14
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016598
|3,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016528
|2,13
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011159
|1,75
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024171
|1,47
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016944
|1,47
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,019139
|1,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029939
|0,81
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029701
|0,63
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028758
|0,62
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028295
|0,60
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017906
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,042943
|0,34
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021634
|0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059253
|0,33
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023992
|0,33
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027514
|0,32
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064432
|-1,07
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061995
|-0,94
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045039
|-0,92
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036754
|-0,48
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052339
|-0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036934
|-0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,108892
|-0,75
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,060169
|-0,74
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,075193
|-0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,074231
|-0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,051956
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021151
|-0,28
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020574
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,009998
|-0,15
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.