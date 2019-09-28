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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

28.09.2019 11:14Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0362923,30
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0559342,02
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0297681,90
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0448451,77
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0271411,75
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0154491,03
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013470,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0791192,04
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0427142,04
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0299782,02
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,106282,00
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0260261,94
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0167373,62
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0178943,49
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0167253,41
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0169533,14
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0165983,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0165282,13
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0111591,75
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0241711,47
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0169441,47
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0191391,30
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0299390,81
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0297010,63
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0287580,62
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0282950,60
NN Hay. Em. Altın EYF0,0179060,60
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0429430,34
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0216340,33
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0592530,33
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0239920,33
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0275140,32
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064432-1,07
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,061995-0,94
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,045039-0,92
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,036754-0,48
NN Hay. Em. Değ. EYF0,052339-0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,036934-0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,108892-0,75
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,060169-0,74
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,075193-0,65
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,074231-0,52
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,051956-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,021151-0,28
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020574-0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,009998-0,15
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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