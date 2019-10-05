Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,036714
|1,16
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,04204
|0,98
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,018621
|0,92
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,063543
|0,92
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,021239
|0,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015572
|0,80
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013575
|0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,030536
|1,86
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,060137
|1,58
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,054876
|0,99
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,026474
|0,95
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,113897
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,016753
|2,71
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,013289
|1,64
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,016093
|1,39
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,015847
|1,25
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,016939
|1,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011439
|2,51
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019905
|1,90
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,023814
|1,12
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017267
|1,09
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,017543
|1,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043087
|0,34
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024069
|0,32
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059442
|0,32
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021703
|0,32
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,063926
|0,32
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036021
|-2,47
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030969
|-1,94
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042544
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,107737
|-1,06
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,059577
|-0,98
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074503
|-0,92
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,073621
|-0,82
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,016228
|-0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029553
|-0,59
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030515
|-0,56
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031568
|-0,54
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029272
|-0,53
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018110
|-0,51
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.