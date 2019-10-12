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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

12.10.2019 11:04Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0380122,91
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0666272,68
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0639842,54
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0464682,46
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0375132,42
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0137060,97
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0373663,73
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0319493,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,052922,51
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0760812,12
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1099792,08
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0749881,86
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0606531,81
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0212472,81
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0142380,62
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0121860,51
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0212960,47
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,023620,37
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0184773,61
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0296663,58
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0316073,58
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0306103,58
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0103183,57
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0635180,31
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0276830,31
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0596240,31
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0217690,30
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0626800,30
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,035796-2,50
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,029657-1,18
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,055757-1,15
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,027057-1,14
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,018411-1,13
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,015366-1,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,057347-4,64
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,055963-4,57
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,029337-3,93
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,019051-3,77
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,028588-3,69
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,023888-3,51
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,016611-3,09
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,016444-2,92
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,016467-2,82
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,016434-2,81
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,016148-3,18
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,011128-2,72
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,023716-2,63
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,016618-2,62
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,019002-1,58
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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