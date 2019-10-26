Yatırımcı rehberi (7)

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,03742 7,68 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,021514 3,93 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,045777 3,88 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,064896 3,83 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,02768 3,83 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015614 3,11 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013657 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059286 6,95 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,078913 6,48 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,10607 6,27 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068492 5,92 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067804 5,92 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017395 8,39 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017146 7,88 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,018353 7,81 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017164 7,73 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,016673 7,45 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011608 6,64 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016915 6,51 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017432 6,30 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024906 6,28 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019506 3,67 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043461 0,40 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024275 0,39 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025188 0,39 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,064483 0,38 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021888 0,38 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037504 -1,46 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055826 -1,19 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042230 -1,03 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037236 -0,84 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053424 -0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038466 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033875 -0,76 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012558 -0,54 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,110827 -0,36 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,077128 -0,34 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,061153 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020844 -1,68 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028619 -2,08 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029694 -1,99 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030651 -1,96 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031682 -1,95 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018170 -1,95

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)