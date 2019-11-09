Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,038559
|1,66
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,064545
|1,36
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,05003
|1,32
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,068934
|1,24
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,099888
|1,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015954
|2,37
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013803
|1,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,075241
|5,65
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019286
|5,62
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019999
|5,61
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020095
|5,56
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,055946
|5,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025013
|4,79
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,021262
|3,62
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,020503
|3,53
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,028049
|3,40
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012124
|3,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012065
|4,14
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017500
|3,94
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017974
|3,44
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,025678
|3,43
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,022688
|2,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043711
|0,28
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060287
|0,28
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027984
|0,28
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022012
|0,27
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063371
|0,27
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012323
|-1,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028061
|-0,99
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,028756
|-0,97
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017775
|-0,95
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,009922
|-0,94
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028512
|-0,92
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.