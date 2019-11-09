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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

09.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:08Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0385591,66
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0645451,36
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,050031,32
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,0689341,24
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,0998881,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0159542,37
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0138031,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0752415,65
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0192865,62
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0199995,61
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0200955,56
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0559465,50
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0250134,79
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0212623,62
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0205033,53
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,0280493,40
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0121243,31
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0120654,14
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0175003,94
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0179743,44
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0256783,43
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,0226882,54
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0437110,28
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0602870,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0279840,28
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0220120,27
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0633710,27
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012323-1,65
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,028061-0,99
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,028756-0,97
NN Hay. Em. Altın EYF0,017775-0,95
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,009922-0,94
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,028512-0,92
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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