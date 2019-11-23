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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

23.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:04Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0391630,89
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0474010,80
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,0719960,70
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF0,0681540,68
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0741840,65
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0162241,22
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0139030,45
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0652154,49
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0452133,60
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0736543,55
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0743393,54
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0307693,39
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0146494,05
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0258282,87
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0436232,34
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,0192192,22
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,0666472,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0178293,63
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0123343,55
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0263643,43
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0184573,42
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0206162,52
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0209470,24
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0498800,24
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0472040,24
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0635610,24
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0637820,24
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,064978-0,75
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,037439-0,73
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,066475-0,72
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,050211-0,70
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,055950-0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,038411-0,70
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033041-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012221-1,45
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,054514-0,56
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,034224-0,56
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,078245-0,56
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,114018-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020892-0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,028018-0,99
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,030309-0,96
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,026515-0,93
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,028253-0,89
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,027573-0,87

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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