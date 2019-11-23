Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039163
|0,89
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047401
|0,80
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,071996
|0,70
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,068154
|0,68
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,074184
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016224
|1,22
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013903
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,065215
|4,49
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045213
|3,60
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,073654
|3,55
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,074339
|3,54
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,030769
|3,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014649
|4,05
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025828
|2,87
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,043623
|2,34
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019219
|2,22
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,066647
|2,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017829
|3,63
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012334
|3,55
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,026364
|3,43
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,018457
|3,42
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,020616
|2,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020947
|0,24
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,049880
|0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,047204
|0,24
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,063561
|0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,063782
|0,24
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,064978
|-0,75
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037439
|-0,73
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,066475
|-0,72
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,050211
|-0,70
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,055950
|-0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038411
|-0,70
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033041
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012221
|-1,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,054514
|-0,56
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034224
|-0,56
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,078245
|-0,56
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,114018
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020892
|-0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028018
|-0,99
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030309
|-0,96
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026515
|-0,93
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,028253
|-0,89
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,027573
|-0,87
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.