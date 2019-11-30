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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

30.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:34Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,056450,89
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0377270,77
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0658670,60
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0376590,56
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0426290,52
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0140,70
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0162260,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0391311,87
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0664371,87
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0459191,56
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0335071,41
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0308440,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,079131,73
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1158351,59
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0638761,52
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0213741,38
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0165141,28
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0274964,29
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0191823,93
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0182642,44
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0125872,05
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0140891,37
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0304300,40
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0280990,29
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0265730,22
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0281830,23
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0631310,22
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0637000,22
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0229790,22
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0221680,22
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,038929-0,60
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,071782-0,30
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,071174-0,22
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,064849-0,20
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,058526-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,084607-0,31
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,020862-0,29
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,113535-0,29
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,019910-0,19
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,020639-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017931-0,75
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,016895-0,73
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,018244-0,72
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,017958-0,69
NN Hay. Em. Katkı EYF0,019189-0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,009714-0,43
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,030938-0,26
NN Hay. Em. Altın EYF0,017422-0,26
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,028013-0,26
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029001-0,26
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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