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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

14.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:06Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0660271,19
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0682461,18
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0391151,18
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,047671,17
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0656641,12
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0142451,06
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0164880,57
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0346953,97
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0404543,62
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0695391,75
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0486321,60
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0759681,49
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0558651,61
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0798051,43
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0643711,34
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1165631,30
BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF0,0188071,29
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0294491,61
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0205341,50
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0147111,40
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0200660,86
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0214760,83
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0286040,68
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0309320,67
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0270220,60
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0299270,45
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0292800,43
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0642580,30
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0603980,30
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0231020,29
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0641460,27
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0656490,26
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,032994-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012268-0,24
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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