Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,066027
|1,19
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,068246
|1,18
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,039115
|1,18
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,04767
|1,17
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065664
|1,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014245
|1,06
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016488
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034695
|3,97
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,040454
|3,62
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,069539
|1,75
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,048632
|1,60
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,075968
|1,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,055865
|1,61
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,079805
|1,43
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,064371
|1,34
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,116563
|1,30
|BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF
|0,018807
|1,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029449
|1,61
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020534
|1,50
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014711
|1,40
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,020066
|0,86
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,021476
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028604
|0,68
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030932
|0,67
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027022
|0,60
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029927
|0,45
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029280
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064258
|0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,060398
|0,30
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023102
|0,29
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,064146
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,065649
|0,26
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,032994
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012268
|-0,24
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.