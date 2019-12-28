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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

28.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:12 Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039536 1,18
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031637 0,93
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048174 0,90
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,059362 0,88
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,075368 0,86
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016792 1,24
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014565 0,82
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,050255 3,82
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072107 3,21
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,136069 2,99
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,064888 2,85
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029691 2,81
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015752 3,35
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020683 2,48
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026961 2,43
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,017341 2,20
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018425 2,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030500 3,99
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021227 3,84
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013979 3,30
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020166 3,24
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,022154 2,55
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030823 2,18
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018555 2,18
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029314 2,17
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029824 2,16
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030034 2,16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064260 0,20
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068174 0,19
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028436 0,19
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061252 0,19
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022361 0,19
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067057 -0,18
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048731 -0,17
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069833 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012389 -0,02

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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