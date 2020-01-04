Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,070916
|1,55
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067934
|1,31
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,040579
|1,25
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,049294
|1,16
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,068904
|1,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014737
|1,18
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016976
|1,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,034763
|2,59
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,130639
|2,53
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,030443
|2,53
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,083118
|2,52
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,073915
|2,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027522
|2,08
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016035
|1,80
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,024846
|1,74
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,046972
|1,65
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017789
|1,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014424
|3,18
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020792
|3,10
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021819
|2,79
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031339
|2,75
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,025204
|1,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032985
|3,01
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,028747
|2,54
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,030345
|2,44
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031574
|2,31
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,030506
|2,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061369
|0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,066015
|0,19
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058960
|0,19
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025760
|0,19
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021213
|0,18
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022046
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF
|0,014594
|-0,06
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.