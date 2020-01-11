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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

11.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:04Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0400060,88
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0319050,68
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0598630,64
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,0734360,62
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0649660,59
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,01710,73
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1064752,10
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0246682,02
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1085861,99
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1256971,98
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1423231,97
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,0180991,71
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,018681,33
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0186681,33
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0187171,29
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0182321,28
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0220961,27
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0316801,09
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0113710,96
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0145300,73
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0210530,62
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0309461,44
NN Hay. Em. Altın EYF0,0190991,22
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0317211,22
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0340881,20
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0319521,20
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0285470,23
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0248990,22
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0224500,21
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0614980,21
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0639320,21
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,069805-1,57
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066898-1,53
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,038883-1,17
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,040136-1,09
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,048797-1,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,014702-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,036407-1,85
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,043276-0,88
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,057608-0,71
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,035779-0,62
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,018488-0,54
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012342-0,52
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,083252-0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,021766-0,88
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,015174-0,52
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,014345-0,04

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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