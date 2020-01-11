Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040006
|0,88
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,031905
|0,68
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,059863
|0,64
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,073436
|0,62
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,064966
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,0171
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,106475
|2,10
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,024668
|2,02
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,108586
|1,99
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,125697
|1,98
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,142323
|1,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,018099
|1,71
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,01868
|1,33
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018668
|1,33
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018717
|1,29
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018232
|1,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022096
|1,27
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031680
|1,09
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011371
|0,96
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014530
|0,73
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021053
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,030946
|1,44
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019099
|1,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031721
|1,22
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,034088
|1,20
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031952
|1,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028547
|0,23
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024899
|0,22
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022450
|0,21
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061498
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063932
|0,21
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,069805
|-1,57
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066898
|-1,53
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038883
|-1,17
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,040136
|-1,09
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,048797
|-1,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014702
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036407
|-1,85
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043276
|-0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,057608
|-0,71
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,035779
|-0,62
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,018488
|-0,54
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012342
|-0,52
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,083252
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021766
|-0,88
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015174
|-0,52
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014345
|-0,04
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.