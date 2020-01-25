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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

25.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:06Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0713901,95
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0949311,76
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0112641,75
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0725661,74
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0547801,71
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0150060,84
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0175180,75
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0796883,28
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0540562,01
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0366241,47
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0357121,31
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0284651,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0238142,16
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0492131,94
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0185321,82
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,0733301,57
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0882281,51
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0345494,53
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0240404,34
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0156453,55
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0224123,55
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,0284251,92
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0332630,72
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0290480,53
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0319080,52
NN Hay. Em. Altın EYF0,0191730,33
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0307080,07
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0233870,21
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0617880,19
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0250170,19
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0225550,19
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0642300,19
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,036127-0,56
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,043221-0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,031895-0,23
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,034051-0,17
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,010478-0,11
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,031601-0,09
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,032952-0,06
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,030955-0,02

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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