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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

08.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:04Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0728320,33
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0316080,33
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0759660,32
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0716210,31
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0741870,30
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0152351,08
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0175870,80
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0563375,08
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0362353,53
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0806913,29
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0285592,41
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1460772,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0174094,15
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0241792,22
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1302752,19
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,072152,13
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,049762,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0234794,77
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0163534,62
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0355062,96
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0247152,92
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0160822,22
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0595110,19
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0649950,18
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0234640,18
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0613450,17
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0644330,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,041777-0,63
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,010857-0,40
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,076210-0,37
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,029790-0,34
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,074640-0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019736-0,55
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019788-0,55
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020194-0,52
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,018381-0,43
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,019775-0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,012977-0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,019575-1,14
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,032579-1,13
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,031595-1,12
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,030820-1,12
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,034765-1,11

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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