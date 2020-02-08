Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,072832
|0,33
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,031608
|0,33
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075966
|0,32
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,071621
|0,31
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,074187
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015235
|1,08
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017587
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056337
|5,08
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036235
|3,53
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,080691
|3,29
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,028559
|2,41
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,146077
|2,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,017409
|4,15
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,024179
|2,22
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,130275
|2,19
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,07215
|2,13
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,04976
|2,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023479
|4,77
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016353
|4,62
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035506
|2,96
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024715
|2,92
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,016082
|2,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059511
|0,19
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064995
|0,18
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023464
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,061345
|0,17
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,064433
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041777
|-0,63
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010857
|-0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,076210
|-0,37
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,029790
|-0,34
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,074640
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019736
|-0,55
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019788
|-0,55
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020194
|-0,52
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018381
|-0,43
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019775
|-0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012977
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019575
|-1,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032579
|-1,13
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,031595
|-1,12
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,030820
|-1,12
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,034765
|-1,11
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.