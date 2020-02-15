Yatırımcı rehberi (7)

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059161 0,55 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,045363 0,36 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024141 0,22 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021753 0,17 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050535 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,01524 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036097 1,34 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042915 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023685 1,32 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,090557 0,76 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,131237 0,74 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,072653 0,70 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,015459 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023967 2,08 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016649 1,81 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,02464 0,99 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022678 0,91 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,029204 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,019974 2,04 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,031447 2,03 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033240 2,03 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,032214 2,02 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035466 2,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064524 0,14 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059592 0,14 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062065 0,13 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022656 0,13 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025128 0,13 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040950 -1,98 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010717 -1,29 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029410 -1,28 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034541 -1,26 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,073708 -1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017505 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035299 -2,58 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,055181 -2,05 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,029913 -1,66 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079423 -1,57 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,022803 -1,55 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019204 -2,70 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019288 -2,53 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019709 -2,40 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019316 -2,32 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017969 -2,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016021 -0,38 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,023432 -0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015777 -0,17 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012970 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014766 -0,05

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)