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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

15.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:06Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0591610,55
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0453630,36
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0241410,22
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0217530,17
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0505350,13
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,015240,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0360971,34
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0429150,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0236851,32
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0905570,76
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1312370,74
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0726530,70
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0154590,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0239672,08
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0166491,81
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,024640,99
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0226780,91
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,0292040,77
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0199742,04
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0314472,03
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0332402,03
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0322142,02
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0354662,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0645240,14
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0595920,14
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0620650,13
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0226560,13
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0251280,13
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,040950-1,98
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,010717-1,29
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,029410-1,28
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,034541-1,26
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,073708-1,25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,017505-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,035299-2,58
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,055181-2,05
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,029913-1,66
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,079423-1,57
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,022803-1,55
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019204-2,70
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019288-2,53
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,019709-2,40
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,019316-2,32
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,017969-2,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,016021-0,38
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,023432-0,21
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,015777-0,17
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,012970-0,05
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,014766-0,05

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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