Yatırımcı rehberi (7)

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059426 0,45 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,045532 0,37 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050688 0,30 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,040664 0,25 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024184 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042943 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,02398 1,25 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,018554 0,84 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012617 0,79 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,015578 0,77 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,090923 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011904 0,88 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022814 0,60 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022913 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,032381 2,97 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034226 2,97 NN Hay. Em. Altın EYF 0,020566 2,96 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033180 2,95 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,033160 2,94 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059743 0,25 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023539 0,20 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028860 0,20 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026080 0,20 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021483 0,20 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040420 -1,29 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029183 -0,77 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010635 -0,77 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,048505 -0,75 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,068622 -0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017198 -1,75 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015105 -0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,051580 -6,53 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,033186 -5,99 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075132 -5,40 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066921 -4,46 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,129273 -4,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016483 -4,40 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,047646 -3,43 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023337 -3,24 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022368 -2,80 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,028530 -2,64 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023060 -3,78 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016064 -3,51 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034354 -3,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024102 -3,10 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015691 -2,06

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)