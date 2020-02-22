Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,059426
|0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,045532
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,050688
|0,30
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,040664
|0,25
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024184
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042943
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,02398
|1,25
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,018554
|0,84
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012617
|0,79
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,015578
|0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,090923
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011904
|0,88
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022814
|0,60
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022913
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,032381
|2,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,034226
|2,97
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,020566
|2,96
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,033180
|2,95
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,033160
|2,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059743
|0,25
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023539
|0,20
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028860
|0,20
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026080
|0,20
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021483
|0,20
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040420
|-1,29
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,029183
|-0,77
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010635
|-0,77
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,048505
|-0,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,068622
|-0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017198
|-1,75
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015105
|-0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,051580
|-6,53
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,033186
|-5,99
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,075132
|-5,40
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,066921
|-4,46
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,129273
|-4,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016483
|-4,40
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,047646
|-3,43
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023337
|-3,24
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022368
|-2,80
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,028530
|-2,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023060
|-3,78
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016064
|-3,51
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034354
|-3,35
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024102
|-3,10
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015691
|-2,06
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.