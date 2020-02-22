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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

22.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:08Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0594260,45
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0455320,37
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0506880,30
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0406640,25
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0241840,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0429430,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,023981,25
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,0185540,84
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0126170,79
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0155780,77
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0909230,40
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0119040,88
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0228140,60
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0229130,34
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0323812,97
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0342262,97
NN Hay. Em. Altın EYF0,0205662,96
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0331802,95
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0331602,94
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0597430,25
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0235390,20
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0288600,20
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0260800,20
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0214830,20
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,040420-1,29
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,029183-0,77
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,010635-0,77
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,048505-0,75
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,068622-0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,017198-1,75
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,015105-0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,051580-6,53
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,033186-5,99
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,075132-5,40
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,066921-4,46
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,129273-4,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,016483-4,40
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,047646-3,43
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,023337-3,24
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,022368-2,80
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,028530-2,64
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,023060-3,78
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,016064-3,51
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,034354-3,35
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,024102-3,10
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,015691-2,06

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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