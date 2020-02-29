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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

29.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:06Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0686381,39
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0461211,29
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0714871,19
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0411871,03
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0598530,72
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0126590,33
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0156240,30
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,0185920,20
Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF0,015380,17
Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF0,0276730,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0229930,78
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0230390,55
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0119290,21
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0335513,61
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0343533,60
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0320643,51
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0377683,46
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0115733,43
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0647630,18
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0598460,17
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0215200,17
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0227370,17
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0252170,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,039886-1,32
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,019740-0,85
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,057353-0,83
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,060050-0,82
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,068077-0,79
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,016919-1,62
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,015030-0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,039975-6,91
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033760-5,65
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,059275-5,37
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,099247-5,32
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,078989-5,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,123896-5,87
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,085746-5,69
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,068728-5,65
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,029755-4,99
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,081899-3,79
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,033706-1,89
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,023683-1,74
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,015861-1,26
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,022816-1,06
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,014583-0,71

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

29.02.2020 12:57:51