Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,068638
|1,39
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,046121
|1,29
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,071487
|1,19
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,041187
|1,03
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,059853
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012659
|0,33
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,015624
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,018592
|0,20
|Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,01538
|0,17
|Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF
|0,027673
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022993
|0,78
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,023039
|0,55
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011929
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,033551
|3,61
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,034353
|3,60
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,032064
|3,51
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,037768
|3,46
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,011573
|3,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,064763
|0,18
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059846
|0,17
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021520
|0,17
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022737
|0,17
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025217
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,039886
|-1,32
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,019740
|-0,85
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,057353
|-0,83
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,060050
|-0,82
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,068077
|-0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016919
|-1,62
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015030
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039975
|-6,91
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033760
|-5,65
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,059275
|-5,37
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,099247
|-5,32
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,078989
|-5,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,123896
|-5,87
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,085746
|-5,69
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,068728
|-5,65
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,029755
|-4,99
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,081899
|-3,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033706
|-1,89
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023683
|-1,74
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015861
|-1,26
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,022816
|-1,06
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014583
|-0,71
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.