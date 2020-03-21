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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

21.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:12
Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0604380,98
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0466210,28
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0219550,21
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,024340,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0130111,65
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,022540,81
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,0182570,3
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF0,0100090,23
Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF0,0278260,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,022890,43
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0128980,11
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0657830,18
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0673230,18
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0659490,18
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0620140,18
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0656830,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,067256-6,83
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,064341-6,5
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,050493-5,95
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,052847-5,67
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,069398-5,57
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,014902-5,72
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,01399-1,46
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,024055-14,87
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,027707-14,41
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,022606-9,7
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,031357-9,52
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,019969-9,45
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,068607-7,85
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,013173-6,88
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,015109-6,82
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,056502-5,96
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,016406-5,95
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,016998-14,31
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,011829-14,28
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,025731-11,34
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,018144-11,22
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,013006-9,24
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,030534-5,26
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,034871-4,93
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,032024-4,88
NN Hay. Em. Altın EYF0,020329-4,86
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,033781-4,84
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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