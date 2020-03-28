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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

28.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:20
Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,06836,15
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0710715,67
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1040745,56
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,070795,52
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0367275,5
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0154973,99
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0141140,89
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,02602415,12
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,06257611,64
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,03057210,34
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,098029,85
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0730529,66
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0144349,57
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0164468,85
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,016547
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0116596,77
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0731936,68
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,01947914,6
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,01353114,39
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,02891112,36
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,02036612,25
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0142899,86
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0330078,1
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0375477,67
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0343567,28
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0362217,22
NN Hay. Em. Altın EYF0,0217977,22
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0603130,19
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0237630,19
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,065250,19
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0621290,19
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0254110,19
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,01292-0,7
BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF0,009997-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,022771-0,52

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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