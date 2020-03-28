Yatırımcı rehberi (7)

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,0683 6,15 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071071 5,67 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104074 5,56 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,07079 5,52 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036727 5,5 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015497 3,99 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014114 0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026024 15,12 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062576 11,64 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030572 10,34 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,09802 9,85 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,073052 9,66 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014434 9,57 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,016446 8,85 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,01654 7 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011659 6,77 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073193 6,68 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019479 14,6 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013531 14,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028911 12,36 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020366 12,25 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014289 9,86 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,033007 8,1 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,037547 7,67 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,034356 7,28 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,036221 7,22 NN Hay. Em. Altın EYF 0,021797 7,22 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060313 0,19 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023763 0,19 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,06525 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062129 0,19 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025411 0,19 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,01292 -0,7 BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,009997 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022771 -0,52

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)

Kaynak: AA