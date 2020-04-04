Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...
04.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:10
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067174
|1,43
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,069812
|1,34
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,061376
|1,20
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,048015
|1,16
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,068511
|0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,041705
|1,94
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,062976
|0,64
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,030757
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,02152
|2,23
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013186
|2,06
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,042549
|1,21
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,023284
|1,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,023394
|2,74
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011936
|0,69
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,025896
|0,48
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,023228
|0,48
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018787
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,035850
|1,92
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,036907
|1,89
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,035005
|1,89
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,035692
|1,89
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,022208
|1,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,062246
|0,19
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,066866
|0,18
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065920
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066188
|0,18
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022952
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,066370
|-2,83
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,101504
|-2,47
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,035823
|-2,46
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,069068
|-2,43
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,089553
|-2,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013655
|-3,25
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015388
|-0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025198
|-3,17
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,053684
|-2,91
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021001
|-2,80
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,071188
|-2,55
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,095528
|-2,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,015824
|-4,33
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,019161
|-1,75
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016595
|-1,65
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016445
|-1,64
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017629
|-1,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014168
|-0,85
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014188
|-0,71
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020234
|-0,65
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028726
|-0,64
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,026866
|-0,33
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi