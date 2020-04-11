Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

11.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:04
Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0374894,65
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,107294,05
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0718494,03
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,105594,03
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0928093,64
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0159793,84
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0140683,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,02805511,34
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,03417111,10
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,02875710,06
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0667087,90
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0670147,88
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1243157,60
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0692537,55
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0855327,01
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0775886,67
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,0284146,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0307887,18
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0144577,16
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0207957,09
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0216046,77
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0149775,56
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0234515,60
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0389715,59
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0369595,58
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0376845,58
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0353045,57
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0292210,17
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0605130,17
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0661170,17
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0238440,17
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0660300,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,010509-0,29
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,072770-0,29
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,072485-0,22
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,069476-0,22
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,019003-0,20
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,074114-0,19
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,034042-0,18
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,039883-0,18
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,076143-0,18
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,041417-0,16

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Finans kurumlarından Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Finans kurumlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Dolar ters köşe yaptı! Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Ekonomi
Dolar ters köşe yaptı! Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Ekonomi
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
Sokağa çıkma yasağında İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma nasıl hizmet verecek? Ekonomi
Sokağa çıkma yasağında İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma nasıl hizmet verecek?
Erdoğan’ın talimatıyla üretildi! Haftaya raflarda yerini alacak Ekonomi
Erdoğan'ın talimatıyla üretildi! Haftaya raflarda yerini alacak
Yeni geliştirilen ürün çeşidi ekonomiye 100 milyon TL katkı sağlayacak Ekonomi
Yeni geliştirilen ürün çeşidi ekonomiye 100 milyon TL katkı sağlayacak
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Ekonomi
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracat lideri yine Gaziantep oldu Ekonomi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracat lideri yine Gaziantep oldu
Haberler ›› Ekonomi ››Yatırımcı rehberi (7) - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:42: Bor katkılı dezenfektanı BOREL haftaya piyasada - Ekonomi 12:32: Sırbistan polisine Türk yazılımı - Ekonomi 12:32: Ordu'dan beyaz bentonit ihracatında hedef 100 milyon dolar - Ekonomi 12:26: PTT'den "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Şanlıurfa" konulu özel gün zarfı - Ekonomi 12:19: Yenidoğan bebekler için alışveriş listesi - Ekonomi 11:50: Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi - Haberler 11:47: Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek - Ekonomi 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler