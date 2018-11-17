17 Kasım 2018, 11:12
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Yatırımcı Rehberi (8)

Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,48 40,95 14,73
ABD Dolar BYF 516,00 -2,35 39,99
Acıpayam Selüloz 3,62 -5,24 39,73
Adana Çimento (A) 5,55 0,73 3,62
Adana Çimento (B) 3,89 1,30 3,56
Adana Çimento (C) 1,39 0,00 77,21
Adel Kalemcilik 11,76 0,17 -24,25
Adese Alışveriş Ticaret 8,38 -34,33 321,11
Afyon Çimento 4,63 3,12 -40,49
Ak Enerji 0,57 -1,72 -37,36
Akbank 7,36 1,80 -22,07
Akçansa 7,20 -4,64 -29,67
Akdenız Güvenlık Hız. 2,34 -2,90 -55,88
Akfen GMYO 1,44 6,67 -40,25
Akın Tekstil 8,38 2,57 -40,61
Akiş GMYO 2,53 2,02 -9,38
Akmerkez GMYO 16,60 1,97 -10,98
Aksa 8,60 -2,49 -28,24
Aksa Enerji 3,04 -6,17 -26,39
Aksigorta 3,73 1,63 22,99
Aksu Enerji 9,04 -4,94 70,58
Alarko Carrıer 39,32 -5,93 -31,64
Alarko GMYO 50,85 -7,63 3,35
Alarko Holding 1,93 -3,98 -44,98
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.158,50 0,09 4,82
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.093,70 0,09 5,02
Albaraka PY One Tower GMYF 1.107,50 0,09 4,94
Albaraka Türk 1,33 0,76 -11,55
Alcatel Lucent Teletaş 5,52 -3,83 -30,83
Alkim Kağıt 4,82 -4,93 3,97
Alkim Kimya 24,56 0,57 3,59
Altınyağ 0,64 8,47 -46,49
Altınyunus Çeşme 3,94 3,14 -21,98
Anadolu Cam 2,93 -5,79 14,77
Anadolu Efes 20,56 2,19 -13,65
Anadolu Grubu Holding 12,85 2,80 -45,53
Anadolu Hayat Emek. 5,80 -0,85 -25,80
Anadolu Isuzu 6,92 -2,40 -23,96
Anadolu Sigorta 4,48 0,00 48,78
Anel Elektrik 1,79 -5,29 -52,52
Anel Telekom 0,35 -7,89 -30,00
Arçelik 15,90 -1,85 -23,45
Arena Bilgisayar 3,89 21,56 -8,04
Armada Bilgisayar 9,49 2,59 39,97
Arsan Tekstil 1,56 -3,11 -10,86
Artı Yatırım Holding 1,14 0,00 21,28
Aselsan 27,22 -1,80 -14,21
Aslan Çimento 28,20 2,25 -24,96
Ata GMYO 3,85 -2,53 -19,62
Atakule GMYO 1,53 -2,55 -25,37
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,30 0,00 -38,78
Atlas Yat. Ort. 0,98 3,16 0,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,57 0,00 -34,64
Avrasya GMYO 1,13 13,00 -28,48
Avrasya Petrol ve Tur. 1,21 4,31 -27,98
Avrasya Stratejik GMYF 1.215,90 0,38
Avrupa Yatırım Holding 1,92 -3,03 57,38
Ayen Enerji 2,64 -0,38 -45,34
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,54 0,00 -6,00
Aygaz 11,52 -1,87 -20,53
Bagfaş 5,22 0,58 -50,29
Bak Ambalaj 4,55 0,66 -6,54
Balatacılar Balatacılık 0,37 -9,76 -33,93
Bantaş Ambalaj 1,59 12,77 -61,12
Banvit 12,18 -0,57 -43,14
Baştaş Başkent Çimento 2,08 4,52 -12,12
Batı Çimento 2,51 9,61 -42,84
Batısöke Çimento 0,96 7,87 -42,15
Bera Holding 1,67 2,45 -46,13
Berkosan Yalıtım 1,55 4,73 -30,49
Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 -4,73 -60,64
Beyaz Filo 3,66 -14,29 -89,11
Bilici Yatırım 1,40 5,26 -8,53
Bim Mağazalar 83,00 7,79 9,15
Bimeks 0,06 -14,29 -78,57
Birko Mensucat 0,34 0,00 -17,07
Birlik Mensucat 0,83 6,41 -41,13
Bizim Mağazaları 7,34 6,38 -4,68
Bizim Portföy Altın BYF 193,20 -0,26 31,34
Bolu Çimento 3,62 -2,95 -24,11
Bomonti Elektrik 0,44 -6,38 -59,26
Borusan Mannesmann 8,01 -6,64 -27,47
Borusan Yat. Paz. 37,68 -2,84 -12,67
Bosch Fren Sistemleri 172,00 7,50 -6,10
Bossa 5,55 -1,25 37,04
Boyner Perakende Yat. 6,70 36,18 -27,02
Brisa 6,15 -1,13 -15,41
Burçelik 3,09 6,55 -19,74
Burçelik Vana 1,57 1,95 -10,29
Bursa Çimento 4,83 -1,43 -4,61
Carrefoursa 4,40 44,74 -21,15
Coca Cola İçecek 28,28 -1,67 -15,56
Cosmos Yat. Holding 0,88 -2,22 -24,79
Credıtwest Faktorıng 1,26 0,00 13,03
Çelebi 51,70 -0,58 51,74
Çelik Halat 5,40 2,66 44,40
Çemaş Döküm 2,10 -27,08 13,51
Çemtaş 6,72 -1,47 66,39
Çimbeton 28,32 0,07 -23,29
Çimentaş 7,21 -0,41 -37,79
Çimsa 7,67 -0,26 -41,87
Çuhadaroğlu Metal 2,10 20,69 -28,33
Dagi Giyim 1,33 3,10 -41,41
Dagi Yatırım Holding 0,96 -4,95 -32,87
Dardanel 1,15 -8,73 -41,03
Datagate Bilgisayar 4,31 -5,27 -55,66
Demirören Gazetecilik 8,75 -0,34 233,33
Demısaş Döküm 3,10 -8,82 123,26
Denge Holding 1,38 12,20 -27,06
Deniz GMYO 2,69 -12,66 -0,37
Denizbank 4,82 -3,02 31,34
Denizli Cam 10,00 0,91 -15,75
Derimod 9,19 -2,13 22,37
Desa Deri 1,42 40,59 40,59
Despec Bilgisayar 3,52 -5,12 -1,95
Deva Holding 3,41 -2,57 -22,15
Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 -2,53 -34,19
Ditaş Doğan 5,79 0,35 -3,44
DJ İstanbul 20 HY BYF 32,80 1,42 -16,90
DO-CO 477,00 -3,68 130,85
Doğan Burda 4,11 39,32 23,80
Doğan Holding 1,20 5,26 37,93
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,89 1,14 -75,55
Doğusan 2,34 -2,09 60,27
Doğuş GMYO 1,95 3,72 -39,81
Doğuş Otomotiv 4,42 -4,12 -41,37
Döktaş Dökümcülük 10,45 -5,43 -5,00
Duran Doğan Basım 4,09 20,65 8,49
Dyo Boya 2,87 0,00 -62,29
Eczacıbaşı İlaç 2,99 2,05 -28,47
Eczacıbaşı Yatırım 7,10 2,75 -29,21
Edip Gayrimenkul 0,53 0,00 -55,08
Ege Endüstri 384,50 -0,88 28,20
Ege Gübre 21,36 1,52 -16,30
Ege Profil 9,02 3,20 -6,65
Ege Seramik 3,57 3,78 -18,33
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 -7,69 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00
Egeplast 3,85 -8,77 -17,74
Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35
Emek Elektrik 0,93 2,20 -40,98
Eminiş Ambalaj 1,21 -12,32 -73,92
Emlak Konut GMYO 1,68 0,60 -35,32
Enerjisa Enerji 4,82 -0,41
Enka İnşaat 4,76 2,15 -12,21
Erbosan 65,00 1,96 -18,05
Ereğli Demir Çelik 8,85 -2,75 -5,24
Ersu Gıda 0,88 -1,12 -32,82
Escort Teknoloji 0,67 -1,47 -46,83
Etiler Gıda 2,14 -10,46 -54,37
Euro Kapital Yat. Ort. 0,62 1,64 -43,48
Euro Trend Yat. Ort. 0,53 -3,64 -43,17
Euro Yat. Ort. 0,56 -1,75 -32,78
Euro Yatırım Holding 0,43 0,00 -29,51
Fenerbahçe Futbol 7,03 -4,22 -56,90
Finans Por. Banka HY BYF 12,06 0,50 -32,09
Finans Por. BIST30 HY BYF 48,43 1,17 -15,36
Finans Portföy Altın BYF 18,95 -1,40 30,69
Finans Portföy Gümüş BYF 16,33 -0,91 18,42
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,86 -10,63 -79,29
F-M İzmit Piston 17,62 1,85 40,63
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,40 -3,95 -30,89
Ford Otosan 54,10 -4,50 -6,80
Formet Çelik Kapı 1,24 -3,77
Frigo Pak Gıda 1,05 0,96 10,53
FTSE İst. Bono FBIST BYF 262,60 2,46 -2,20
Galatasaray Sportif 1,23 0,82 -41,36
Garanti Bankası 7,94 1,53 -22,74
Garanti Faktoring 2,01 8,65 -38,34
Garanti Yat. Ort. 0,59 0,00 -15,89
Gedik Y. Men. Değ. 3,16 -9,71 25,40
Gedik Yatırım Holding 2,34 -13,65 69,57
Gediz Ambalaj 4,57 -5,97 26,42
Gentaş 2,19 0,46 45,99
Gersan Elektrik 3,29 0,61 -30,15
Global Men. Değ. 0,41 -4,65 -8,89
Global Yat. Holding 2,52 -4,91 -30,19
Good-Year 3,44 3,61 -17,27
Göltaş Çimento 36,54 20,20 -43,15
Gözde Girişim 2,68 13,56 -52,65
GSD Denizcilik 1,09 2,83 -19,26
GSD Holding 0,75 1,35 4,17
Gübre Fabrik. 2,87 1,77 -32,15
Güler Yat. Holding 1,25 -13,79 7,76
Güneş Sigorta 1,53 10,07 -7,27
Halk GMYO 0,65 1,56 -28,79
Halk Sigorta 1,24 -29,14 -6,88
Hatay Tekstil 3,81 4,96 -23,34
Hedef Girişim 1,10 6,80 -44,63
Hektaş 9,26 0,22 32,29
HUB Girişim 1,99 -2,93 67,23
Hürriyet Gzt. 0,89 4,71 -33,58
ICBC Turkey Bank 7,56 8,15 65,79
İdealist Danışmanlık 9,73 -10,73 62,17
İdealist GMYO 1,63 1,24 -20,10
İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22
İhlas Gayrimenkul 1,30 5,69 -33,67
İhlas Gazetecilik 0,69 1,47 -41,53
İhlas Holding 0,31 6,90 -41,51
İhlas Yayın Holding 0,31 0,00 -39,22
İndeks Bilgisayar 5,25 -4,20 -48,63
Info Yatırım 1,00 -0,99 -15,25
İntema 19,71 -2,43 -19,02
İpek Doğal Enerji 5,21 9,00 -2,98
İskenderun Demir Çelik 6,74 -1,32 38,16


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Borsa İstanbul,İstanbul
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:12