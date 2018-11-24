24 Kasım 2018, 11:04
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Yatırımcı Rehberi (8)

Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,54 71,62 96,90
ABD Dolar BYF 510,90 -0,99 38,61
Acıpayam Selüloz 3,43 -5,25 32,40
Adana Çimento (A) 5,70 2,70 6,42
Adana Çimento (B) 3,92 0,77 4,36
Adana Çimento (C) 1,38 -0,72 75,94
Adel Kalemcilik 11,61 -1,28 -25,22
Adese Alışveriş Ticaret 7,90 -5,73 296,98
Afyon Çimento 4,60 -0,65 -40,87
Ak Enerji 0,62 8,77 -31,87
Akbank 7,42 0,82 -21,43
Akçansa 6,82 -5,28 -33,38
Akdenız Güvenlık Hız. 2,29 -2,14 -56,83
Akfen GMYO 1,54 6,94 -36,10
Akın Tekstil 8,15 -2,74 -42,24
Akiş GMYO 2,53 0,00 -9,38
Akmerkez GMYO 16,75 0,90 -10,18
Aksa 8,55 -0,58 -28,66
Aksa Enerji 2,97 -2,30 -28,09
Aksigorta 3,69 -1,07 21,67
Aksu Enerji 9,11 0,77 71,90
Alarko Carrıer 41,70 6,05 -27,51
Alarko GMYO 47,96 -5,68 -2,52
Alarko Holding 2,08 7,77 -40,70
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.159,50 0,09 4,91
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.094,70 0,09 5,12
Albaraka PY One Tower GMYF 1.108,50 0,09 5,03
Albaraka Türk 1,31 -1,50 -12,88
Alcatel Lucent Teletaş 5,35 -3,08 -32,96
Alkim Kağıt 4,49 -6,85 -3,14
Alkim Kimya 24,90 1,38 5,02
Altınyağ 0,82 28,12 -31,45
Altınyunus Çeşme 3,96 0,51 -21,58
Anadolu Cam 2,79 -4,78 9,29
Anadolu Efes 20,44 -0,58 -14,15
Anadolu Grubu Holding 12,29 -4,36 -47,90
Anadolu Hayat Emek. 5,78 -0,34 -26,06
Anadolu Isuzu 6,98 0,87 -23,30
Anadolu Sigorta 4,46 -0,45 48,11
Anel Elektrik 1,82 1,68 -51,72
Anel Telekom 0,36 2,86 -28,00
Arçelik 15,19 -4,47 -26,87
Arena Bilgisayar 4,07 4,63 -3,78
Armada Bilgisayar 10,17 7,17 50,00
Arsan Tekstil 1,55 -0,64 -11,43
Artı Yatırım Holding 1,08 -5,26 14,89
Aselsan 26,20 -3,75 -17,43
Aslan Çimento 28,16 -0,14 -25,07
Ata GMYO 3,85 0,00 -19,62
Atakule GMYO 1,58 3,27 -22,93
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,29 -3,33 -40,82
Atlas Yat. Ort. 0,99 1,02 1,02
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,35 -1,90 -35,89
Avrasya GMYO 1,00 -11,50 -36,71
Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 -1,65 -29,17
Avrasya Stratejik GMYF 1.220,60 0,39
Avrupa Yatırım Holding 1,73 -9,90 41,80
Ayen Enerji 2,71 2,65 -43,89
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,69 9,74 3,15
Aygaz 11,73 1,82 -19,08
Bagfaş 5,03 -3,64 -52,10
Bak Ambalaj 4,64 1,98 -4,69
Balatacılar Balatacılık 0,38 2,70 -32,14
Bantaş Ambalaj 1,57 -1,26 -61,61
Banvit 12,03 -1,23 -43,84
Baştaş Başkent Çimento 2,07 -0,48 -12,54
Batı Çimento 2,70 7,57 -38,51
Batısöke Çimento 0,98 2,08 -40,94
Bera Holding 1,63 -2,40 -47,42
Berkosan Yalıtım 1,63 5,16 -26,91
Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 0,00 -60,64
Beyaz Filo 3,57 -2,46 -89,38
Bilici Yatırım 1,43 2,14 -6,57
Bim Mağazalar 82,50 -0,60 8,49
Bimeks 0,06 0,00 -78,57
Birko Mensucat 0,33 -2,94 -19,51
Birlik Mensucat 0,83 0,00 -41,13
Bizim Mağazaları 7,02 -4,36 -8,83
Bizim Portföy Altın BYF 190,40 -1,45 29,44
Bolu Çimento 3,52 -2,76 -26,21
Bomonti Elektrik 0,46 4,55 -57,41
Borusan Mannesmann 7,80 -2,62 -29,37
Borusan Yat. Paz. 37,58 -0,27 -12,91
Bosch Fren Sistemleri 171,70 -0,17 -6,27
Bossa 5,79 4,32 42,96
Boyner Perakende Yat. 6,99 4,33 -23,86
Brisa 6,09 -0,98 -16,23
Burçelik 3,02 -2,27 -21,56
Burçelik Vana 1,58 0,64 -9,71
Bursa Çimento 4,75 -1,66 -6,19
Carrefoursa 3,83 -12,95 -31,36
Coca Cola İçecek 27,50 -2,76 -17,89
Cosmos Yat. Holding 0,86 -2,27 -26,50
Credıtwest Faktorıng 1,50 19,05 34,56
Çelebi 52,20 0,97 53,21
Çelik Halat 5,37 -0,56 43,59
Çemaş Döküm 1,99 -5,24 7,57
Çemtaş 6,47 -3,72 60,20
Çimbeton 28,42 0,35 -23,02
Çimentaş 7,33 1,66 -36,76
Çimsa 7,31 -4,69 -44,60
Çuhadaroğlu Metal 1,89 -10,00 -35,49
Dagi Giyim 1,46 9,77 -35,68
Dagi Yatırım Holding 0,97 1,04 -32,17
Dardanel 1,09 -5,22 -44,10
Datagate Bilgisayar 4,33 0,46 -55,46
Demirören Gazetecilik 8,77 0,23 234,09
Demısaş Döküm 2,97 -4,19 113,90
Denge Holding 1,49 7,97 -21,25
Deniz GMYO 2,68 -0,37 -0,74
Denizbank 5,12 6,22 39,51
Denizli Cam 10,00 0,00 -15,75
Derimod 9,57 4,13 27,43
Desa Deri 1,50 5,63 48,51
Despec Bilgisayar 3,38 -3,98 -5,85
Deva Holding 3,53 3,52 -19,41
Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 -2,60 -35,90
Ditaş Doğan 5,70 -1,55 -4,94
DJ İstanbul 20 HY BYF 32,49 -0,95 -17,68
DO-CO 458,70 -3,84 121,99
Doğan Burda 3,86 -6,08 16,27
Doğan Holding 1,14 -5,00 31,03
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 24,72 -69,51
Doğusan 2,35 0,43 60,96
Doğuş GMYO 1,94 -0,51 -40,12
Doğuş Otomotiv 4,37 -1,13 -42,03
Döktaş Dökümcülük 8,69 -16,84 -21,00
Duran Doğan Basım 3,94 -3,67 4,51
Dyo Boya 3,04 5,92 -60,05
Eczacıbaşı İlaç 2,92 -2,34 -30,15
Eczacıbaşı Yatırım 7,20 1,41 -28,21
Edip Gayrimenkul 0,56 5,66 -52,54
Ege Endüstri 361,90 -5,88 20,66
Ege Gübre 20,82 -2,53 -18,42
Ege Profil 9,07 0,55 -6,14
Ege Seramik 3,41 -4,48 -21,99
Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 -8,33 -84,06
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00
Egeplast 3,69 -4,16 -21,15
Ekiz Kimya 0,33 -2,94 -42,11
Emek Elektrik 0,98 5,38 -37,81
Eminiş Ambalaj 1,20 -0,83 -74,14
Emlak Konut GMYO 1,66 -1,19 -36,09
Enerjisa Enerji 4,85 0,62
Enka İnşaat 4,64 -2,52 -14,42
Erbosan 63,30 -2,62 -20,19
Ereğli Demir Çelik 8,14 -8,02 -12,84
Ersu Gıda 0,91 3,41 -30,53
Escort Teknoloji 0,67 0,00 -46,83
Etiler Gıda 2,19 2,34 -53,30
Euro Kapital Yat. Ort. 0,78 25,81 -28,90
Euro Trend Yat. Ort. 0,60 13,21 -35,66
Euro Yat. Ort. 0,58 3,57 -30,38
Euro Yatırım Holding 0,47 9,30 -22,95
Fenerbahçe Futbol 6,82 -2,99 -58,19
Finans Por. Banka HY BYF 12,14 0,66 -31,64
Finans Por. BIST30 HY BYF 48,07 -0,74 -15,99
Finans Portföy Altın BYF 18,72 -1,21 29,10
Finans Portföy Gümüş BYF 16,09 -1,47 16,68
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,08 7,69 -77,70
F-M İzmit Piston 17,21 -2,33 37,36
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,36 -1,18 -31,71
Ford Otosan 53,30 0,67 -6,17
Formet Çelik Kapı 1,16 -6,45
Frigo Pak Gıda 1,04 -0,95 9,47
FTSE İst. Bono FBIST BYF 260,00 -0,99 -3,17
Galatasaray Sportif 1,21 -1,63 -42,31
Garanti Bankası 8,07 1,64 -21,47
Garanti Faktoring 1,95 -2,99 -40,18
Garanti Yat. Ort. 0,60 1,69 -14,46
Gedik Y. Men. Değ. 3,21 1,58 27,38
Gedik Yatırım Holding 2,44 4,27 76,81
Gediz Ambalaj 4,48 -1,97 23,93
Gentaş 1,97 -10,05 31,32
Gersan Elektrik 3,24 -1,52 -31,21
Global Men. Değ. 0,43 4,88 -4,44
Global Yat. Holding 2,53 0,40 -29,92
Good-Year 3,39 -1,45 -18,47
Göltaş Çimento 35,72 -2,24 -44,43
Gözde Girişim 2,78 3,73 -50,88
GSD Denizcilik 1,11 1,83 -17,78
GSD Holding 0,71 -5,33 -1,39
Gübre Fabrik. 2,83 -1,39 -33,10
Güler Yat. Holding 1,29 3,20 11,21
Güneş Sigorta 1,53 0,00 -7,27
Halk GMYO 0,67 3,08 -26,60
Halk Sigorta 1,19 -4,03 -10,64
Hatay Tekstil 4,05 6,30 -18,51
Hedef Girişim 1,19 8,18 -40,10
Hektaş 9,00 -2,81 28,57
HUB Girişim 1,92 -3,52 61,34
Hürriyet Gzt. 0,91 2,25 -32,09
ICBC Turkey Bank 9,25 22,35 102,85
İdealist Danışmanlık 13,46 38,34 124,33
İdealist GMYO 1,74 6,75 -14,71
İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22
İhlas Gayrimenkul 1,27 -2,31 -35,20
İhlas Gazetecilik 0,69 0,00 -41,53
İhlas Holding 0,31 0,00 -41,51
İhlas Yayın Holding 0,30 -3,23 -41,18
İndeks Bilgisayar 5,30 0,95 -48,14
Info Yatırım 0,99 -1,00 -16,10
İntema 19,30 -2,08 -20,71
İpek Doğal Enerji 6,08 16,70 13,22
İskenderun Demir Çelik 6,32 -6,23 29,55


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Borsa İstanbul,İstanbul
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:04