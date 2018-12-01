01 Aralık 2018, 11:29
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Yatırımcı Rehberi (8)

Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,07 20,87 137,98
ABD Dolar BYF 503,50 -1,45 36,60
Acıpayam Selüloz 3,38 -1,46 30,47
Adana Çimento (A) 5,91 3,68 10,35
Adana Çimento (B) 4,03 2,81 7,28
Adana Çimento (C) 1,41 2,17 79,76
Adel Kalemcilik 11,87 2,24 -23,54
Adese Alışveriş Ticaret 9,00 13,92 352,26
Afyon Çimento 4,88 6,09 -37,28
Ak Enerji 0,65 4,84 -28,57
Akbank 7,66 3,23 -18,89
Akçansa 6,66 -2,35 -34,94
Akdenız Güvenlık Hız. 2,36 3,06 -55,51
Akfen GMYO 1,50 -2,60 -37,76
Akın Tekstil 8,49 4,17 -39,83
Akiş GMYO 2,56 1,19 -8,30
Akmerkez GMYO 17,00 1,49 -8,84
Aksa 8,31 -2,81 -30,66
Aksa Enerji 3,09 4,04 -25,18
Aksigorta 3,66 -0,81 20,68
Aksu Enerji 9,10 -0,11 71,72
Alarko Carrıer 40,84 -2,06 -29,00
Alarko GMYO 48,34 0,79 -1,75
Alarko Holding 2,14 2,88 -38,99
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.160,50 0,09 5,00
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.095,70 0,09 5,21
Albaraka PY One Tower GMYF 1.109,50 0,09 5,13
Albaraka Türk 1,26 -3,82 -16,20
Alcatel Lucent Teletaş 5,46 2,06 -31,58
Alkim Kağıt 4,53 0,89 -2,28
Alkim Kimya 24,84 -0,24 4,77
Altınyağ 0,79 -3,66 -33,95
Altınyunus Çeşme 4,20 6,06 -16,83
Anadolu Cam 2,80 0,36 9,68
Anadolu Efes 21,14 3,42 -11,21
Anadolu Grubu Holding 13,38 8,87 -43,28
Anadolu Hayat Emek. 6,17 6,75 -21,07
Anadolu Isuzu 7,27 4,15 -20,11
Anadolu Sigorta 4,41 -1,12 46,45
Anel Elektrik 1,76 3,61 -49,98
Anel Telekom 0,44 22,22 -12,00
Arçelik 15,64 2,96 -24,70
Arena Bilgisayar 3,95 -2,95 -6,62
Armada Bilgisayar 9,64 -5,21 42,18
Arsan Tekstil 1,63 5,16 -6,86
Artı Yatırım Holding 1,08 0,00 14,89
Aselsan 26,70 1,91 -15,85
Aslan Çimento 28,86 2,49 -23,21
Ata GMYO 3,86 0,26 -19,42
Atakule GMYO 1,56 -1,27 -23,90
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,25 -13,79 -48,98
Atlas Yat. Ort. 1,00 1,01 2,04
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,06 6,26 -31,88
Avrasya GMYO 0,97 -3,00 -38,61
Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -4,20 -32,14
Avrasya Stratejik GMYF 1.225,30 0,39
Avrupa Yatırım Holding 1,74 0,58 42,62
Ayen Enerji 2,87 5,90 -40,58
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 3,55 6,82
Aygaz 11,71 -0,17 -19,22
Bagfaş 5,30 5,37 -49,52
Bak Ambalaj 4,42 -4,74 -9,21
Balatacılar Balatacılık 0,38 0,00 -32,14
Bantaş Ambalaj 1,60 1,91 -60,88
Banvit 11,83 -1,66 -44,77
Baştaş Başkent Çimento 2,08 0,48 -12,12
Batı Çimento 2,66 -1,48 -39,42
Batısöke Çimento 1,12 14,29 -32,51
Bera Holding 1,74 6,75 -43,87
Berkosan Yalıtım 1,81 11,04 -18,83
Beşiktaş Futbol Yat. 1,76 9,32 -56,97
Beyaz Filo 3,53 -1,12 -89,50
Bilici Yatırım 1,45 4,78 -2,11
Bim Mağazalar 84,50 2,42 11,12
Bimeks 0,06 0,00 -78,57
Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51
Birlik Mensucat 0,89 7,23 -36,88
Bizim Mağazaları 7,01 -0,14 -8,96
Bizim Portföy Altın BYF 186,70 -1,94 26,92
Bolu Çimento 3,67 4,26 -23,06
Bomonti Elektrik 0,48 4,35 -55,56
Borusan Mannesmann 8,01 2,69 -27,47
Borusan Yat. Paz. 37,70 0,32 -12,63
Bosch Fren Sistemleri 175,80 2,39 -4,03
Bossa 6,09 5,18 50,37
Boyner Perakende Yat. 7,05 0,86 -23,20
Brisa 6,25 2,63 -14,03
Burçelik 3,16 4,64 -17,92
Burçelik Vana 1,68 6,33 -4,00
Bursa Çimento 4,71 -0,84 -6,98
Carrefoursa 3,92 2,35 -29,75
Coca Cola İçecek 29,22 6,25 -12,76
Cosmos Yat. Holding 0,90 4,65 -23,08
Credıtwest Faktorıng 1,31 -12,67 17,51
Çelebi 52,20 0,00 53,21
Çelik Halat 5,48 2,05 46,54
Çemaş Döküm 1,66 -16,58 -10,27
Çemtaş 6,92 6,96 71,34
Çimbeton 28,92 1,76 -21,67
Çimentaş 7,74 5,59 -33,22
Çimsa 7,28 -0,41 -44,83
Çuhadaroğlu Metal 1,89 0,00 -35,49
Dagi Giyim 1,38 -5,48 -39,21
Dagi Yatırım Holding 0,98 1,03 -31,47
Dardanel 1,06 -2,75 -45,64
Datagate Bilgisayar 4,35 0,46 -55,25
Demirören Gazetecilik 8,76 -0,11 233,71
Demısaş Döküm 2,88 -3,03 107,42
Denge Holding 1,53 2,68 -19,13
Deniz GMYO 2,90 8,21 7,41
Denizbank 8,32 62,50 126,70
Denizli Cam 10,57 5,70 -10,95
Derimod 9,45 -1,25 25,83
Desa Deri 1,34 -10,67 32,67
Despec Bilgisayar 3,50 3,55 -2,51
Deva Holding 3,50 -0,85 -20,09
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 -1,33 -36,75
Ditaş Doğan 5,74 0,70 -4,27
DJ İstanbul 20 HY BYF 33,27 2,40 -15,71
DO-CO 523,80 14,19 153,49
Doğan Burda 3,68 -4,66 10,84
Doğan Holding 1,15 0,88 32,18
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,18 6,31 -67,58
Doğusan 2,36 0,43 61,64
Doğuş GMYO 2,21 13,92 -31,79
Doğuş Otomotiv 4,69 7,32 -37,79
Döktaş Dökümcülük 8,40 -3,34 -23,64
Duran Doğan Basım 3,93 -0,25 4,24
Dyo Boya 3,06 0,66 -59,79
Eczacıbaşı İlaç 3,02 3,42 -27,76
Eczacıbaşı Yatırım 7,28 1,11 -27,42
Edip Gayrimenkul 0,70 25,00 -40,68
Ege Endüstri 367,90 1,66 22,67
Ege Gübre 23,24 11,62 -8,94
Ege Profil 9,03 -0,44 -6,55
Ege Seramik 3,50 2,64 -19,93
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 9,09 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00
Egeplast 3,68 -0,27 -21,37
Ekiz Kimya 0,34 3,03 -40,35
Emek Elektrik 1,00 2,04 -36,54
Eminiş Ambalaj 1,19 -0,83 -74,35
Emlak Konut GMYO 1,62 -2,41 -37,63
Enerjisa Enerji 4,98 2,68
Enka İnşaat 4,69 1,08 -13,50
Erbosan 65,80 3,95 -17,04
Ereğli Demir Çelik 7,59 -6,76 -18,73
Ersu Gıda 0,93 2,20 -29,01
Escort Teknoloji 0,71 5,97 -43,65
Etiler Gıda 2,24 2,28 -52,24
Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 -8,97 -35,28
Euro Trend Yat. Ort. 0,54 -10,00 -42,10
Euro Yat. Ort. 0,55 -5,17 -33,98
Euro Yatırım Holding 0,47 0,00 -22,95
Fenerbahçe Futbol 6,79 -0,44 -58,38
Finans Por. Banka HY BYF 12,58 3,62 -29,17
Finans Por. BIST30 HY BYF 49,09 2,12 -14,21
Finans Portföy Altın BYF 18,43 -1,55 27,10
Finans Portföy Gümüş BYF 15,62 -2,92 13,27
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,10 0,65 -77,55
F-M İzmit Piston 17,72 2,96 41,43
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,28 -2,38 -33,33
Ford Otosan 54,05 1,41 -4,85
Formet Çelik Kapı 1,17 0,86
Frigo Pak Gıda 1,47 41,35 54,74
FTSE İst. Bono FBIST BYF 263,90 1,50 -1,71
Galatasaray Sportif 1,22 0,83 -41,84
Garanti Bankası 8,27 2,48 -19,52
Garanti Faktoring 1,97 1,03 -39,57
Garanti Yat. Ort. 0,60 0,00 -14,46
Gedik Y. Men. Değ. 3,12 -2,80 23,81
Gedik Yatırım Holding 2,14 -12,30 55,07
Gediz Ambalaj 4,39 -2,01 21,44
Gentaş 2,03 3,05 35,32
Gersan Elektrik 3,56 9,88 -24,42
Global Men. Değ. 0,44 2,33 -2,22
Global Yat. Holding 2,73 7,91 -24,38
Good-Year 3,48 2,65 -16,31
Göltaş Çimento 36,50 2,18 -43,21
Gözde Girişim 2,97 6,83 -47,53
GSD Denizcilik 1,14 2,70 -15,56
GSD Holding 0,74 4,23 2,78
Gübre Fabrik. 2,89 2,12 -31,68
Güler Yat. Holding 1,05 -18,60 -9,48
Güneş Sigorta 1,58 3,27 -4,24
Halk GMYO 0,69 2,99 -24,40
Halk Sigorta 1,20 0,84 -9,89
Hatay Tekstil 4,14 2,22 -16,70
Hedef Girişim 1,22 2,52 -38,59
Hektaş 9,47 5,22 35,29
HUB Girişim 1,91 -0,52 60,50
Hürriyet Gzt. 1,01 10,99 -24,63
ICBC Turkey Bank 10,06 8,76 120,61
İdealist Danışmanlık 10,90 -19,02 81,67
İdealist GMYO 1,65 -5,17 -19,12
İhlas Ev Aletleri 0,33 6,45 -35,29
İhlas Gayrimenkul 1,30 2,36 -33,67
İhlas Gazetecilik 0,75 8,70 -36,44
İhlas Holding 0,33 6,45 -37,74
İhlas Yayın Holding 0,33 10,00 -35,29
İndeks Bilgisayar 5,64 6,42 -44,81
Info Yatırım 0,98 -1,01 -16,95
İntema 20,36 5,49 -16,35
İpek Doğal Enerji 6,08 0,00 13,22
İskenderun Demir Çelik 6,06 -4,11 24,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek) Borsa İstanbul,İstanbul
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:29