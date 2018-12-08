Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,09
|0,65
|139,53
|ABD Dolar BYF
|510,10
|1,31
|38,39
|Acıpayam Selüloz
|3,36
|-0,59
|29,70
|Adana Çimento (A)
|6,11
|3,38
|14,08
|Adana Çimento (B)
|4,13
|2,48
|9,95
|Adana Çimento (C)
|1,38
|-2,13
|75,94
|Adel Kalemcilik
|11,82
|-0,42
|-23,87
|Adese Alışveriş Ticaret
|4,00
|-55,56
|101,01
|Afyon Çimento
|4,97
|1,84
|-36,12
|Ak Enerji
|0,65
|0,00
|-28,57
|Akbank
|6,89
|-10,05
|-27,04
|Akçansa
|7,15
|7,36
|-30,15
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,35
|-0,42
|-55,70
|Akfen GMYO
|1,48
|-1,33
|-38,59
|Akın Tekstil
|8,69
|2,36
|-38,41
|Akiş GMYO
|2,63
|2,73
|-5,80
|Akmerkez GMYO
|17,10
|0,59
|-8,30
|Aksa
|8,11
|-2,41
|-32,33
|Aksa Enerji
|3,00
|-2,91
|-27,36
|Aksigorta
|3,54
|-3,28
|16,72
|Aksu Enerji
|8,76
|-3,74
|65,30
|Alarko Carrıer
|40,18
|-1,62
|-30,15
|Alarko GMYO
|48,36
|0,04
|-1,71
|Alarko Holding
|2,17
|1,40
|-38,14
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.161,50
|0,09
|5,09
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.096,70
|0,09
|5,31
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.110,50
|0,09
|5,22
|Albaraka Türk
|1,30
|3,17
|-13,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,55
|1,65
|-30,45
|Alkim Kağıt
|4,56
|0,66
|-1,63
|Alkim Kimya
|24,50
|-1,37
|3,33
|Altınyağ
|0,80
|1,27
|-33,12
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|0,00
|-16,83
|Anadolu Cam
|2,75
|-1,79
|7,72
|Anadolu Efes
|21,10
|-0,19
|-11,38
|Anadolu Grubu Holding
|11,98
|-10,46
|-49,22
|Anadolu Hayat Emek.
|6,09
|-1,30
|-22,09
|Anadolu Isuzu
|7,06
|-2,89
|-22,42
|Anadolu Sigorta
|4,38
|-0,68
|45,46
|Anel Elektrik
|1,71
|-2,84
|-51,40
|Arçelik
|15,47
|-1,09
|-25,52
|Arena Bilgisayar
|3,80
|-3,80
|-10,17
|Armada Bilgisayar
|9,51
|-1,35
|40,27
|Arsan Tekstil
|1,62
|-0,61
|-7,43
|Artı Yatırım Holding
|1,02
|-5,56
|8,51
|Aselsan
|26,58
|-0,45
|-16,23
|Aslan Çimento
|29,02
|0,55
|-22,78
|Ata GMYO
|3,90
|1,04
|-18,58
|Atakule GMYO
|1,55
|-0,64
|-24,39
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,23
|-8,00
|-53,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,34
|34,00
|36,73
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,58
|4,31
|-28,94
|Avrasya GMYO
|0,96
|-1,03
|-39,24
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|1,75
|-30,95
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.230,00
|0,38
|
|Avrupa Yatırım Holding
|2,04
|17,24
|67,21
|Ayen Enerji
|2,71
|-5,57
|-43,89
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,58
|-9,71
|-3,56
|Aygaz
|11,80
|0,77
|-18,60
|Bagfaş
|5,27
|-0,57
|-49,81
|Bak Ambalaj
|4,41
|-0,23
|-9,41
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|-21,05
|-46,43
|Bantaş Ambalaj
|1,60
|0,00
|-60,88
|Banvit
|11,65
|-1,52
|-45,61
|Baştaş Başkent Çimento
|1,98
|-4,81
|-16,34
|Batı Çimento
|2,68
|0,75
|-38,97
|Batısöke Çimento
|1,16
|3,57
|-30,10
|Bera Holding
|2,11
|21,26
|-31,94
|Berkosan Yalıtım
|1,79
|-1,10
|-19,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,69
|-3,98
|-58,68
|Beyaz Filo
|3,35
|-5,10
|-90,03
|Bilici Yatırım
|1,41
|-2,76
|-4,81
|Bim Mağazalar
|83,85
|-0,77
|10,27
|Bimeks
|0,06
|0,00
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,32
|-3,03
|-21,95
|Birlik Mensucat
|0,91
|2,25
|-35,46
|Bizim Mağazaları
|6,61
|-5,71
|-14,16
|Bizim Portföy Altın BYF
|192,40
|3,05
|30,80
|Bolu Çimento
|3,61
|-1,63
|-24,32
|Bomonti Elektrik
|0,56
|16,67
|-48,15
|Borusan Mannesmann
|8,00
|-0,12
|-27,56
|Borusan Yat. Paz.
|37,66
|-0,11
|-12,72
|Bosch Fren Sistemleri
|178,10
|1,31
|-2,77
|Bossa
|5,83
|-4,27
|43,95
|Boyner Perakende Yat.
|3,55
|5,43
|-19,03
|Brisa
|6,23
|-0,32
|-14,31
|Burçelik
|3,20
|1,27
|-16,88
|Burçelik Vana
|1,67
|-0,60
|-4,57
|Bursa Çimento
|4,69
|-0,42
|-7,38
|Carrefoursa
|3,81
|-2,81
|-31,72
|Coca Cola İçecek
|31,04
|6,23
|-7,32
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|5,56
|-18,80
|Credıtwest Faktorıng
|1,31
|0,00
|17,51
|Çelebi
|52,05
|-0,29
|52,77
|Çelik Halat
|5,30
|-3,28
|41,72
|Çemaş Döküm
|1,19
|-28,31
|-35,68
|Çemtaş
|6,66
|-3,76
|64,90
|Çimbeton
|28,94
|0,07
|-21,61
|Çimentaş
|8,44
|9,04
|-27,18
|Çimsa
|7,48
|2,75
|-43,31
|Çuhadaroğlu Metal
|1,86
|-1,59
|-36,52
|Dagi Giyim
|1,37
|-0,72
|-39,65
|Dagi Yatırım Holding
|0,97
|-1,02
|-32,17
|Dardanel
|1,02
|-3,77
|-47,69
|Datagate Bilgisayar
|4,24
|-2,53
|-56,38
|Demirören Gazetecilik
|8,75
|-0,11
|233,33
|Demısaş Döküm
|2,82
|-2,08
|103,10
|Denge Holding
|1,37
|-10,46
|-27,59
|Deniz GMYO
|3,22
|11,03
|19,26
|Denizbank
|11,20
|34,62
|205,18
|Denizli Cam
|10,85
|2,65
|-8,59
|Derimod
|9,40
|-0,53
|25,17
|Desa Deri
|1,78
|32,84
|76,24
|Despec Bilgisayar
|3,41
|-2,57
|-5,01
|Deva Holding
|3,49
|-0,29
|-20,32
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|0,00
|-36,75
|Ditaş Doğan
|5,63
|-1,92
|-6,11
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|32,55
|-2,16
|-17,53
|DO-CO
|517,00
|-1,30
|150,20
|Doğan Burda
|3,27
|-11,14
|-1,51
|Doğan Holding
|1,14
|-0,87
|31,03
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,21
|2,54
|-66,76
|Doğusan
|2,41
|2,12
|65,07
|Doğuş GMYO
|2,27
|2,71
|-29,94
|Doğuş Otomotiv
|4,52
|-3,62
|-40,04
|Döktaş Dökümcülük
|8,48
|0,95
|-22,91
|Duran Doğan Basım
|4,35
|10,69
|15,38
|Dyo Boya
|3,22
|5,23
|-57,69
|Eczacıbaşı İlaç
|2,96
|-1,99
|-29,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,13
|-2,06
|-28,91
|Edip Gayrimenkul
|0,69
|-1,43
|-41,53
|Ege Endüstri
|366,50
|-0,38
|22,20
|Ege Gübre
|22,84
|-1,72
|-10,50
|Ege Profil
|8,95
|-0,89
|-7,38
|Ege Seramik
|3,41
|-2,57
|-21,99
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|8,33
|-81,16
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|3,41
|-7,34
|-27,14
|Ekiz Kimya
|0,32
|-5,88
|-43,86
|Emek Elektrik
|1,08
|8,00
|-31,46
|Eminiş Ambalaj
|1,19
|0,00
|-74,35
|Emlak Konut GMYO
|1,61
|-0,62
|-38,02
|Enerjisa Enerji
|5,17
|3,82
|
|Enka İnşaat
|4,55
|-2,99
|-16,08
|Erbosan
|65,30
|-0,76
|-17,67
|Ereğli Demir Çelik
|7,83
|3,16
|-16,16
|Ersu Gıda
|0,93
|0,00
|-29,01
|Escort Teknoloji
|0,70
|-1,41
|-44,44
|Etiler Gıda
|2,22
|-0,89
|-52,67
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,80
|12,68
|-27,07
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|20,37
|-30,30
|Euro Yat. Ort.
|0,59
|7,27
|-29,18
|Euro Yatırım Holding
|0,51
|8,51
|-16,39
|Fenerbahçe Futbol
|6,49
|-4,42
|-60,21
|Finans Por. Banka HY BYF
|12,04
|-4,29
|-32,21
|Finans Por. BIST30 HY BYF
|48,30
|-1,61
|-15,59
|Finans Portföy Altın BYF
|19,08
|3,53
|31,59
|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,36
|4,74
|18,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,06
|-1,29
|-77,84
|F-M İzmit Piston
|18,16
|2,48
|44,94
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,25
|-0,91
|-33,94
|Ford Otosan
|51,55
|-4,63
|-9,25
|Formet Çelik Kapı
|1,17
|0,00
|
|Frigo Pak Gıda
|2,08
|41,50
|118,95
|FTSE İst. Bono FBIST BYF
|260,20
|-1,40
|-3,09
|Galatasaray Sportif
|1,21
|-0,82
|-42,31
|Garanti Bankası
|7,97
|-3,63
|-22,44
|Garanti Faktoring
|2,03
|3,05
|-37,73
|Garanti Yat. Ort.
|0,66
|10,00
|-5,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,45
|10,58
|36,90
|Gedik Yatırım Holding
|2,49
|16,36
|80,43
|Gediz Ambalaj
|4,46
|1,59
|23,37
|Gentaş
|2,03
|0,00
|35,32
|Gersan Elektrik
|3,36
|-5,62
|-28,66
|Global Men. Değ.
|0,46
|4,55
|2,22
|Global Yat. Holding
|2,81
|2,93
|-22,16
|Good-Year
|3,46
|-0,57
|-16,79
|Göltaş Çimento
|37,08
|1,59
|-42,31
|Gözde Girişim
|2,82
|-5,05
|-50,18
|GSD Denizcilik
|1,19
|4,39
|-11,85
|GSD Holding
|0,82
|10,81
|13,89
|Gübre Fabrik.
|2,98
|3,11
|-29,55
|Güler Yat. Holding
|1,05
|0,00
|-9,48
|Güneş Sigorta
|1,64
|3,80
|-0,61
|Halk GMYO
|0,71
|2,90
|-22,21
|Halk Sigorta
|1,19
|-0,83
|-10,64
|Hatay Tekstil
|4,10
|-0,97
|-17,51
|Hedef Girişim
|1,19
|-2,46
|-40,10
|Hektaş
|9,49
|0,21
|35,57
|HUB Girişim
|2,02
|5,76
|69,75
|Hürriyet Gzt.
|0,98
|-2,97
|-26,87
|ICBC Turkey Bank
|10,73
|6,66
|135,31
|İdealist Danışmanlık
|10,70
|-1,83
|78,33
|İdealist GMYO
|1,65
|0,00
|-19,12
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|-3,03
|-37,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|0,00
|-33,67
|İhlas Gazetecilik
|0,74
|-1,33
|-37,29
|İhlas Holding
|0,32
|-3,03
|-39,62
|İhlas Yayın Holding
|0,31
|-6,06
|-39,22
|İndeks Bilgisayar
|5,54
|-1,77
|-45,79
|Info Yatırım
|1,13
|15,31
|-4,24
|İntema
|20,24
|-0,59
|-16,84
|İpek Doğal Enerji
|6,00
|-1,32
|11,73
|İskenderun Demir Çelik
|6,08
|0,33
|24,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul,İstanbul
08 Aralık 2018 Cumartesi 11:18