Yatırımcı Rehberi (8)

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,56 -17,15 98,45 ABD Dolar BYF 521,60 2,25 41,51 Acıpayam Selüloz 3,07 -8,63 18,50 Adana Çimento (A) 5,95 -2,62 11,09 Adana Çimento (B) 4,00 -3,15 6,49 Adana Çimento (C) 1,39 0,72 77,21 Adel Kalemcilik 11,14 -5,75 -28,25 Adese Alışveriş Ticaret 3,54 -11,50 77,89 Afyon Çimento 4,56 -8,25 -41,39 Ak Enerji 0,61 -6,15 -32,97 Akbank 6,35 -7,84 -32,76 Akçansa 7,08 -0,98 -30,84 Akdenız Güvenlık Hız. 2,00 -14,89 -62,29 Akfen GMYO 1,45 -2,03 -39,83 Akın Tekstil 9,45 8,75 -33,03 Akiş GMYO 2,52 -4,18 -9,74 Akmerkez GMYO 16,64 -2,69 -10,77 Aksa 7,44 -8,26 -37,92 Aksa Enerji 2,62 -12,67 -36,56 Aksigorta 3,60 1,69 18,70 Aksu Enerji 7,95 -9,25 50,02 Alarko Carrıer 38,98 -2,99 -32,24 Alarko GMYO 46,12 -4,63 -6,26 Alarko Holding 2,05 -5,53 -41,56 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.162,50 0,09 5,18 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.097,70 0,09 5,41 Albaraka PY One Tower GMYF 1.111,50 0,09 5,32 Albaraka Türk 1,24 -4,62 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 5,68 2,34 -28,82 Alkim Kağıt 4,03 -11,62 -13,07 Alkim Kimya 23,50 -4,08 -0,88 Altınyağ 0,78 -2,50 -34,79 Altınyunus Çeşme 4,25 1,19 -15,84 Anadolu Cam 2,64 -4,00 3,41 Anadolu Efes 21,48 1,80 -9,78 Anadolu Grubu Holding 10,54 -12,02 -55,32 Anadolu Hayat Emek. 5,94 -2,46 -24,01 Anadolu Isuzu 6,45 -8,64 -29,12 Anadolu Sigorta 4,33 -1,14 43,80 Anel Elektrik 1,55 -9,36 -55,95 Arçelik 15,66 1,23 -24,61 Arena Bilgisayar 3,70 -2,63 -12,53 Armada Bilgisayar 9,31 -2,10 37,32 Arsan Tekstil 1,63 0,62 -6,86 Artı Yatırım Holding 0,91 -10,78 -3,19 Aselsan 23,88 -10,07 -24,66 Aslan Çimento 27,80 -4,20 -26,03 Ata GMYO 3,90 0,00 -18,58 Atakule GMYO 1,51 -2,58 -26,34 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,23 0,00 -53,06 Atlas Yat. Ort. 1,12 -16,42 14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,05 -4,21 -31,93 Avrasya GMYO 0,92 -4,17 -41,77 Avrasya Petrol ve Tur. 1,12 -3,45 -33,33 Avrasya Stratejik GMYF 1.234,70 0,38 Avrupa Yatırım Holding 1,95 -4,41 59,84 Ayen Enerji 2,48 -8,49 -48,65 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,40 -11,39 -14,55 Aygaz 11,53 -2,29 -20,46 Bagfaş 4,80 -8,92 -54,29 Bak Ambalaj 4,73 7,26 -2,84 Balatacılar Balatacılık 0,30 0,00 -46,43 Bantaş Ambalaj 1,45 -9,38 -64,55 Banvit 10,50 -9,87 -50,98 Baştaş Başkent Çimento 2,08 5,05 -12,12 Batı Çimento 2,63 -1,87 -40,11 Batısöke Çimento 1,21 4,31 -27,08 Bera Holding 1,91 -9,48 -38,39 Berkosan Yalıtım 1,63 -8,94 -26,91 Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 -2,96 -59,90 Beyaz Filo 2,70 -19,40 -91,97 Bilici Yatırım 1,36 -3,55 -8,18 Bim Mağazalar 87,40 4,23 14,94 Bimeks 0,07 16,67 -75,00 Birko Mensucat 0,31 -3,13 -24,39 Birlik Mensucat 0,87 -4,40 -38,30 Bizim Mağazaları 6,45 -2,42 -16,23 Bizim Portföy Altın BYF 194,00 0,83 31,88 Bolu Çimento 3,37 -6,65 -29,35 Bomonti Elektrik 0,50 -10,71 -53,70 Borusan Mannesmann 7,55 -5,63 -31,64 Borusan Yat. Paz. 37,90 0,64 -12,16 Bosch Fren Sistemleri 164,50 -7,64 -10,20 Bossa 5,73 -1,72 41,48 Boyner Perakende Yat. 4,04 13,80 -7,85 Brisa 6,17 -0,96 -15,13 Burçelik 3,05 -4,69 -20,78 Burçelik Vana 1,55 -7,19 -11,43 Bursa Çimento 4,48 -4,48 -11,53 Carrefoursa 3,43 -9,97 -38,53 Coca Cola İçecek 29,98 -3,41 -10,49 Cosmos Yat. Holding 1,06 11,58 -9,40 Credıtwest Faktorıng 1,27 -3,05 13,92 Çelebi 52,80 1,44 54,97 Çelik Halat 5,22 -1,51 39,58 Çemaş Döküm 0,83 -30,25 -55,14 Çemtaş 6,26 -6,01 55,00 Çimbeton 26,80 -7,39 -27,41 Çimentaş 8,15 -3,44 -29,68 Çimsa 7,18 -4,01 -45,58 Çuhadaroğlu Metal 1,73 -6,99 -40,96 Dagi Giyim 1,30 -5,11 -42,73 Dagi Yatırım Holding 0,97 0,00 -32,17 Dardanel 1,05 2,94 -46,15 Datagate Bilgisayar 4,07 -4,01 -58,13 Demirören Gazetecilik 9,34 6,74 255,80 Demısaş Döküm 2,50 -11,35 80,05 Denge Holding 1,18 -13,87 -37,63 Deniz GMYO 2,83 -12,11 4,81 Denizbank 9,90 -11,61 169,75 Denizli Cam 12,00 10,60 1,10 Derimod 9,03 -3,94 20,24 Desa Deri 1,79 0,56 77,23 Despec Bilgisayar 3,08 -9,68 -14,21 Deva Holding 3,29 -5,73 -24,89 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -1,35 -37,61 Ditaş Doğan 5,54 -1,60 -7,61 DJ İstanbul 20 HY BYF 31,37 -3,63 -20,52 DO-CO 513,60 -0,66 148,56 Doğan Burda 2,98 -8,87 -10,24 Doğan Holding 1,10 -3,51 26,44 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,37 13,22 -62,36 Doğusan 2,32 -3,73 58,90 Doğuş GMYO 2,30 1,32 -29,01 Doğuş Otomotiv 4,11 -9,07 -45,48 Döktaş Dökümcülük 7,80 -8,02 -29,09 Duran Doğan Basım 4,62 6,21 22,55 Dyo Boya 2,99 -7,14 -60,71 Eczacıbaşı İlaç 2,79 -5,74 -33,26 Eczacıbaşı Yatırım 7,30 2,38 -27,22 Edip Gayrimenkul 0,71 2,90 -39,83 Ege Endüstri 358,20 -2,26 19,43 Ege Gübre 21,70 -4,99 -14,97 Ege Profil 9,05 1,12 -6,34 Ege Seramik 3,11 -8,80 -28,85 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 -7,69 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 3,55 4,11 -24,15 Ekiz Kimya 0,30 -6,25 -47,37 Emek Elektrik 0,99 -8,33 -37,17 Eminiş Ambalaj 1,08 -9,24 -76,72 Emlak Konut GMYO 1,50 -6,83 -42,25 Enerjisa Enerji 5,30 2,51 Enka İnşaat 4,57 1,33 -14,96 Erbosan 61,65 -5,59 -22,27 Ereğli Demir Çelik 7,54 -3,70 -19,27 Ersu Gıda 0,92 -1,08 -29,77 Escort Teknoloji 0,75 7,14 -40,48 Etiler Gıda 2,18 -1,80 -53,52 Euro Kapital Yat. Ort. 0,76 -5,00 -30,72 Euro Trend Yat. Ort. 0,69 6,15 -26,01 Euro Yat. Ort. 0,65 10,17 -21,98 Euro Yatırım Holding 0,56 9,80 -8,20 Fenerbahçe Futbol 6,85 5,55 -58,01 Finans Por. Banka HY BYF 11,35 -5,73 -36,09 Finans Por. BIST30 HY BYF 46,47 -3,79 -18,79 Finans Portföy Altın BYF 19,30 1,15 33,10 Finans Portföy Gümüş BYF 16,65 1,77 20,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,71 -11,44 -80,38 F-M İzmit Piston 16,44 -9,47 31,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,00 -7,69 -39,02 Ford Otosan 49,94 -3,12 -12,09 Formet Çelik Kapı 1,13 -3,42 Frigo Pak Gıda 1,99 -4,33 109,47 FTSE İst. Bono FBIST BYF 255,30 -1,88 -4,92 Galatasaray Sportif 1,17 -3,31 -44,22 Garanti Bankası 7,76 -2,63 -24,49 Garanti Faktoring 2,01 -0,99 -38,34 Garanti Yat. Ort. 0,69 4,55 -1,63 Gedik Y. Men. Değ. 3,25 -5,80 28,97 Gedik Yatırım Holding 2,52 1,20 82,61 Gediz Ambalaj 4,23 -5,16 17,01 Gentaş 1,84 -9,36 22,66 Gersan Elektrik 2,94 -12,50 -37,58 Global Men. Değ. 0,47 2,17 4,44 Global Yat. Holding 2,80 -0,36 -22,44 Good-Year 3,42 -1,16 -17,75 Göltaş Çimento 38,60 4,10 -39,95 Gözde Girişim 2,62 -7,09 -53,71 GSD Denizcilik 1,32 10,92 -2,22 GSD Holding 0,78 -4,88 8,33 Gübre Fabrik. 2,85 -4,36 -32,62 Güler Yat. Holding 1,04 -0,95 -10,34 Güneş Sigorta 1,48 -9,76 -10,30 Halk GMYO 0,70 -1,41 -23,31 Halk Sigorta 1,09 -8,40 -18,15 Hatay Tekstil 3,82 -6,83 -23,14 Hedef Girişim 1,13 -5,04 -43,12 Hektaş 9,30 -2,00 32,86 HUB Girişim 1,80 -10,89 51,26 Hürriyet Gzt. 0,93 -5,10 -30,60 ICBC Turkey Bank 9,02 -15,94 97,81 İdealist Danışmanlık 10,93 2,15 82,17 İdealist GMYO 1,59 -3,64 -22,06 İhlas Ev Aletleri 0,31 -3,13 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,23 -5,38 -37,24 İhlas Gazetecilik 0,69 -6,76 -41,53 İhlas Holding 0,31 -3,13 -41,51 İhlas Yayın Holding 0,31 0,00 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,29 -4,51 -48,24 Info Yatırım 1,04 -7,96 -11,86 İntema 18,90 -6,62 -22,35 İpek Doğal Enerji 5,53 -7,83 2,98 İskenderun Demir Çelik 5,70 -6,25 16,84

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:12



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:12

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)