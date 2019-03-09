Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,52
|1,33
|-22,05
|ABD Dolar BYF
|525,50
|1,23
|2,56
|Acıpayam Selüloz
|4,15
|-6,74
|27,30
|Adana Çimento (A)
|6,72
|1,36
|11,07
|Adana Çimento (B)
|4,93
|7,41
|19,95
|Adana Çimento (C)
|1,36
|-7,48
|-3,55
|Adel Kalemcilik
|11,48
|-5,36
|4,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,19
|-6,01
|-6,41
|Afyon Çimento
|4,73
|0,00
|3,05
|Ak Enerji
|0,62
|-3,13
|-1,59
|Akbank
|6,37
|-4,21
|8,24
|Akçansa
|7,53
|-1,95
|2,45
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,42
|-5,84
|20,40
|Akfen GMYO
|1,72
|-2,27
|4,24
|Akın Tekstil
|9,38
|2,07
|-0,74
|Akiş GMYO
|2,62
|-2,96
|2,34
|Akmerkez GMYO
|16,79
|3,39
|2,57
|Aksa
|9,08
|-2,78
|21,72
|Aksa Enerji
|2,88
|-4,32
|7,46
|Aksigorta
|4,08
|5,94
|29,96
|Aksu Enerji
|8,75
|0,11
|13,34
|Alarko Carrıer
|43,00
|-1,92
|9,25
|Alarko GMYO
|47,98
|-1,48
|6,81
|Alarko Holding
|2,88
|1,41
|39,13
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.175,70
|0,09
|0,86
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.110,30
|0,09
|0,89
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.124,70
|0,09
|0,88
|Albaraka Türk
|1,58
|-16,40
|29,51
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,93
|-6,98
|20,31
|Alkim Kağıt
|4,22
|-0,24
|1,69
|Alkim Kimya
|25,78
|-0,85
|8,78
|Altınyağ
|0,31
|14,81
|-29,55
|Altınyunus Çeşme
|4,21
|0,24
|1,45
|Anadolu Cam
|3,25
|0,00
|21,27
|Anadolu Efes
|20,54
|2,39
|-0,29
|Anadolu Grubu Holding
|13,06
|-2,54
|27,54
|Anadolu Hayat Emek.
|5,71
|-0,17
|-4,99
|Anadolu Isuzu
|7,64
|-18,29
|23,62
|Anadolu Sigorta
|4,18
|-0,71
|1,46
|Anel Elektrik
|1,82
|-2,67
|12,35
|Arçelik
|20,48
|-1,25
|29,70
|Arena Bilgisayar
|3,55
|-4,05
|-19,50
|Armada Bilgisayar
|9,46
|15,79
|1,83
|Arsan Tekstil
|1,79
|5,92
|10,49
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|-5,66
|14,94
|Aselsan
|22,74
|-4,61
|-5,56
|Aslan Çimento
|27,82
|-1,56
|-1,21
|Ata GMYO
|3,91
|1,30
|-2,49
|Atakule GMYO
|1,24
|-8,15
|-5,76
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,41
|5,13
|127,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|1,96
|81,40
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,66
|2,85
|12,91
|Avrasya GMYO
|1,31
|1,55
|48,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|0,00
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.258,10
|0,10
|0,95
|Avrupa Yatırım Holding
|2,79
|-2,11
|14,81
|Ayen Enerji
|3,10
|14,81
|31,91
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,52
|-1,30
|7,04
|Aygaz
|11,60
|2,65
|2,38
|Bagfaş
|5,51
|-7,55
|14,32
|Bak Ambalaj
|4,90
|-1,21
|-3,35
|Balatacılar Balatacılık
|0,40
|-2,44
|21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,52
|-8,98
|21,12
|Banvit
|10,49
|-5,24
|-2,78
|Baştaş Başkent Çimento
|1,87
|-1,06
|-7,43
|Batı Çimento
|2,39
|-4,02
|-0,83
|Batısöke Çimento
|1,03
|-3,74
|-5,50
|Bera Holding
|1,85
|-2,12
|-10,19
|Berkosan Yalıtım
|1,72
|-7,53
|-4,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,61
|-3,01
|-0,62
|Beyaz Filo
|3,95
|-3,66
|44,69
|Bilici Yatırım
|1,83
|-2,14
|34,56
|Bim Mağazalar
|89,00
|2,18
|2,30
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|0,00
|Birko Mensucat
|0,27
|-3,57
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,78
|0,00
|-33,33
|Bizim Mağazaları
|8,31
|8,49
|22,21
|Bizim Portföy Altın BYF
|205,60
|0,10
|3,34
|Bolu Çimento
|3,31
|-4,34
|-3,50
|Bomonti Elektrik
|0,94
|-4,08
|95,83
|Borusan Mannesmann
|9,58
|-0,73
|22,82
|Borusan Yat. Paz.
|40,40
|-2,18
|7,39
|Bosch Fren Sistemleri
|177,20
|3,81
|9,38
|Bossa
|4,49
|-8,55
|6,80
|Boyner Perakende Yat.
|4,03
|-0,74
|2,28
|Brisa
|7,60
|2,01
|20,06
|Burçelik
|3,36
|-0,88
|4,67
|Burçelik Vana
|1,59
|-4,22
|7,43
|Bursa Çimento
|4,61
|3,36
|4,77
|Carrefoursa
|3,60
|-3,49
|3,45
|Coca Cola İçecek
|34,74
|0,93
|12,50
|Cosmos Yat. Holding
|0,97
|-5,83
|0,00
|Credıtwest Faktorıng
|1,25
|2,46
|20,19
|Çelebi
|63,75
|0,47
|0,55
|Çelik Halat
|5,60
|-6,98
|-6,67
|Çemaş Döküm
|0,78
|0,00
|2,63
|Çemtaş
|5,71
|-5,93
|-6,09
|Çimbeton
|29,54
|3,65
|3,29
|Çimentaş
|11,38
|-2,32
|-10,39
|Çimsa
|7,16
|-1,51
|-5,17
|Çuhadaroğlu Metal
|2,06
|3,00
|15,73
|Dagi Giyim
|1,42
|5,97
|14,52
|Dagi Yatırım Holding
|1,12
|7,69
|10,89
|Dardanel
|1,08
|-1,82
|-1,82
|Datagate Bilgisayar
|8,27
|-0,84
|93,22
|Demısaş Döküm
|2,79
|4,89
|12,50
|Denge Holding
|2,30
|4,55
|98,28
|Deniz GMYO
|3,09
|-4,33
|1,64
|Denizbank
|14,49
|-7,12
|-24,14
|Denizli Cam
|11,10
|0,00
|-3,65
|Derimod
|9,52
|-4,42
|9,80
|Desa Deri
|1,85
|-0,54
|6,94
|Despec Bilgisayar
|3,26
|-9,44
|-0,61
|Deva Holding
|3,74
|0,00
|13,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|-5,48
|-11,54
|Ditaş Doğan
|5,92
|0,17
|8,03
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|35,63
|-1,93
|11,66
|DO-CO
|430,10
|-6,60
|-10,17
|Doğan Burda
|2,95
|-2,32
|-1,99
|Doğan Holding
|1,18
|4,42
|15,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,14
|-5,00
|-6,56
|Doğusan
|1,89
|3,28
|-21,58
|Doğuş GMYO
|2,14
|0,00
|1,42
|Doğuş Otomotiv
|5,17
|-1,90
|19,12
|Döktaş Dökümcülük
|9,92
|-1,78
|21,72
|Duran Doğan Basım
|5,79
|-10,79
|13,53
|Dyo Boya
|2,97
|3,13
|2,41
|Eczacıbaşı İlaç
|2,92
|-3,95
|6,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,69
|-3,75
|6,81
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|36,36
|16,88
|Ege Endüstri
|462,30
|5,57
|34,39
|Ege Gübre
|26,92
|8,29
|24,06
|Ege Profil
|13,35
|17,83
|50,51
|Ege Seramik
|3,46
|-3,62
|3,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|-6,25
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|-5,88
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|3,86
|5,46
|0,52
|Ekiz Kimya
|0,29
|-14,71
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,93
|-3,12
|-5,10
|Eminiş Ambalaj
|1,02
|-2,86
|-12,82
|Emlak Konut GMYO
|1,49
|-1,32
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|5,82
|0,17
|14,12
|Enka İnşaat
|4,90
|-2,39
|6,99
|Erbosan
|66,85
|-3,12
|7,13
|Ereğli Demir Çelik
|8,78
|-2,55
|21,61
|Ersu Gıda
|0,87
|-3,33
|-5,43
|Escort Teknoloji
|0,64
|-12,33
|-15,79
|Etiler Gıda
|2,12
|3,41
|-0,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|-2,74
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|-1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|-3,13
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,65
|-7,14
|18,18
|Fenerbahçe Futbol
|6,81
|-4,08
|-1,59
|Finans Portföy Altın BYF
|20,45
|0,20
|3,97
|Finans Portföy Gümüş BYF
|17,66
|0,17
|1,85
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,00
|-2,28
|12,78
|F-M İzmit Piston
|17,82
|2,71
|3,30
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,78
|13,56
|69,01
|Ford Otosan
|53,25
|-4,83
|6,50
|Formet Çelik Kapı
|4,53
|-4,63
|256,69
|Frigo Pak Gıda
|1,63
|-3,55
|-4,12
|Galatasaray Sportif
|1,43
|-3,38
|15,32
|Garanti Bankası
|8,66
|-1,59
|8,79
|Garanti Faktoring
|3,60
|3,15
|81,82
|Garanti Yat. Ort.
|0,66
|-4,35
|-16,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,73
|-1,58
|15,84
|Gedik Yatırım Holding
|3,28
|3,14
|39,57
|Gediz Ambalaj
|4,58
|-4,78
|10,36
|Gentaş
|2,02
|3,06
|14,12
|Gersan Elektrik
|2,42
|0,00
|-0,83
|Global Men. Değ.
|0,54
|5,88
|14,89
|Global Yat. Holding
|3,49
|-5,68
|16,72
|Good-Year
|3,52
|0,28
|2,33
|Göltaş Çimento
|11,26
|-4,90
|-9,41
|Gözde Girişim
|3,59
|-0,55
|34,46
|GSD Denizcilik
|1,43
|5,15
|24,35
|GSD Holding
|1,02
|-0,97
|27,50
|Gübre Fabrik.
|3,26
|0,62
|10,14
|Güler Yat. Holding
|1,07
|-1,83
|0,00
|Güneş Sigorta
|1,53
|-3,77
|2,00
|Halk GMYO
|0,75
|0,00
|7,14
|Halk Sigorta
|1,10
|-2,65
|0,00
|Hatay Tekstil
|4,13
|-0,72
|4,56
|Hedef Girişim
|1,16
|-4,13
|0,00
|Hektaş
|11,50
|3,32
|24,06
|HUB Girişim
|1,97
|0,00
|4,79
|Hürriyet Gzt.
|0,94
|-6,00
|1,08
|ICBC Turkey Bank
|3,87
|-4,91
|-21,50
|İdealist Danışmanlık
|18,77
|-6,80
|73,80
|İdealist GMYO
|2,21
|5,74
|35,58
|İhlas Ev Aletleri
|0,80
|33,33
|142,42
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|-4,30
|-5,27
|İhlas Gazetecilik
|0,66
|-7,04
|8,20
|İhlas Holding
|0,42
|-4,55
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,45
|-13,46
|36,36
|İndeks Bilgisayar
|7,70
|-3,27
|28,98
|Info Yatırım
|1,34
|8,06
|30,10
|İntema
|7,90
|0,38
|31,74
|İpek Doğal Enerji
|4,73
|-9,39
|-11,92
|İskenderun Demir Çelik
|7,08
|-3,67
|25,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA