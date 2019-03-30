Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,55
|3,33
|-20,51
|ABD Dolar BYF
|544,10
|-1,79
|6,19
|Acıpayam Selüloz
|3,79
|-7,33
|16,26
|Adana Çimento (A)
|6,69
|-2,34
|10,58
|Adana Çimento (B)
|4,76
|-2,66
|15,82
|Adana Çimento (C)
|1,15
|-8,00
|-18,44
|Adel Kalemcilik
|11,01
|-1,70
|0,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,87
|-11,79
|-20,09
|Afyon Çimento
|4,37
|-5,21
|-4,79
|Ak Enerji
|0,56
|-3,45
|-11,11
|Akbank
|6,32
|-0,63
|7,39
|Akçansa
|6,50
|-1,45
|-0,64
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,12
|-4,50
|5,47
|Akfen GMYO
|1,44
|-4,64
|-12,73
|Akın Tekstil
|8,90
|-1,00
|-5,82
|Akiş GMYO
|2,62
|0,77
|2,34
|Akmerkez GMYO
|17,96
|-0,83
|9,71
|Aksa
|9,18
|2,00
|23,06
|Aksa Enerji
|2,45
|-5,77
|-8,58
|Aksigorta
|4,31
|-1,60
|37,29
|Aksu Enerji
|8,61
|-4,23
|11,53
|Alarko Carrıer
|39,96
|-4,36
|1,52
|Alarko GMYO
|41,86
|-9,00
|-6,81
|Alarko Holding
|2,54
|-7,30
|22,71
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.178,70
|0,08
|1,12
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.113,30
|0,09
|1,16
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.127,70
|0,09
|1,15
|Albaraka Türk
|1,55
|-16,22
|27,05
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,65
|-7,51
|15,45
|Alkim Kağıt
|4,14
|-0,48
|-0,24
|Alkim Kimya
|24,30
|-4,56
|2,53
|Altınyağ
|0,44
|-8,33
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|4,06
|-2,40
|-2,17
|Anadolu Cam
|3,00
|-3,54
|11,94
|Anadolu Efes
|17,51
|-13,23
|-15,00
|Anadolu Grubu Holding
|11,85
|-6,32
|15,72
|Anadolu Hayat Emek.
|5,52
|1,14
|-3,07
|Anadolu Isuzu
|7,03
|-6,14
|13,75
|Anadolu Sigorta
|3,95
|-2,23
|0,62
|Anel Elektrik
|1,59
|-3,05
|-1,85
|Arçelik
|16,90
|-9,04
|7,03
|Arena Bilgisayar
|3,44
|0,58
|-22,00
|Armada Bilgisayar
|9,55
|3,13
|2,80
|Arsan Tekstil
|1,61
|0,00
|-0,62
|Artı Yatırım Holding
|1,09
|13,54
|25,29
|Aselsan
|21,28
|-4,23
|-11,63
|Aslan Çimento
|24,46
|-7,70
|-13,14
|Ata GMYO
|3,85
|-0,26
|-3,99
|Atakule GMYO
|1,16
|-6,45
|-11,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,44
|-8,33
|144,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,72
|-8,99
|100,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,60
|-1,47
|29,75
|Avrasya GMYO
|1,15
|-4,17
|30,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,12
|-1,75
|3,70
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.261,70
|0,10
|1,24
|Avrupa Yatırım Holding
|2,65
|-1,85
|9,05
|Ayen Enerji
|2,46
|-6,82
|4,68
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,50
|-2,60
|5,63
|Aygaz
|9,63
|-1,15
|-3,16
|Bagfaş
|4,98
|-3,49
|3,32
|Bak Ambalaj
|4,87
|-6,53
|-3,94
|Balatacılar Balatacılık
|0,37
|-5,13
|12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,55
|-6,06
|23,51
|Banvit
|9,91
|-4,16
|-8,16
|Baştaş Başkent Çimento
|1,83
|-2,66
|-9,41
|Batı Çimento
|2,25
|-5,06
|-6,64
|Batısöke Çimento
|0,95
|-6,86
|-12,84
|Bera Holding
|1,72
|-5,49
|-16,50
|Berkosan Yalıtım
|1,78
|-2,20
|-1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,40
|-8,50
|-13,58
|Beyaz Filo
|3,72
|-2,11
|36,26
|Bilici Yatırım
|1,70
|-4,49
|25,00
|Bim Mağazalar
|76,20
|-5,69
|-12,41
|Birko Mensucat
|0,24
|-7,69
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,71
|-7,79
|-39,32
|Bizim Mağazaları
|7,40
|-7,73
|8,82
|Bizim Portföy Altın BYF
|215,70
|-0,14
|8,42
|Bolu Çimento
|3,10
|-5,78
|-9,62
|Bomonti Elektrik
|0,80
|-4,76
|66,67
|Borusan Mannesmann
|9,55
|-2,85
|22,44
|Borusan Yat. Paz.
|36,86
|-1,13
|-2,02
|Bosch Fren Sistemleri
|160,30
|-5,71
|-1,05
|Bossa
|4,27
|-5,74
|1,57
|Boyner Perakende Yat.
|4,03
|-2,89
|2,28
|Brisa
|7,23
|-3,60
|14,22
|Burçelik
|3,08
|-4,05
|-4,05
|Burçelik Vana
|1,49
|-6,29
|0,68
|Bursa Çimento
|4,46
|-5,71
|1,36
|Carrefoursa
|3,36
|-6,41
|-3,45
|Coca Cola İçecek
|30,34
|-6,93
|-1,75
|Cosmos Yat. Holding
|0,92
|-3,16
|-5,15
|Credıtwest Faktorıng
|1,09
|-3,54
|4,81
|Çelebi
|68,30
|-3,39
|7,73
|Çelik Halat
|5,42
|-6,39
|-9,67
|Çemaş Döküm
|0,75
|0,00
|-1,32
|Çemtaş
|5,55
|-4,80
|-8,72
|Çimbeton
|30,26
|-5,61
|5,80
|Çimentaş
|16,80
|-0,24
|32,28
|Çimsa
|6,65
|-7,38
|-11,92
|Çuhadaroğlu Metal
|1,85
|-5,13
|3,93
|Dagi Giyim
|1,33
|-3,62
|7,26
|Dagi Yatırım Holding
|1,72
|6,83
|70,30
|Dardanel
|1,07
|1,90
|-2,73
|Datagate Bilgisayar
|7,51
|-6,82
|75,47
|Demısaş Döküm
|3,07
|-3,15
|23,79
|Denge Holding
|5,16
|48,28
|344,83
|Deniz GMYO
|3,03
|-0,66
|-0,33
|Denizbank
|16,49
|12,18
|-13,66
|Denizli Cam
|10,44
|-1,88
|-9,38
|Derimod
|8,66
|-1,37
|-0,12
|Desa Deri
|1,80
|-3,74
|4,05
|Despec Bilgisayar
|3,44
|-5,75
|4,88
|Deva Holding
|4,34
|1,17
|31,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,66
|-5,71
|-15,38
|Ditaş Doğan
|5,54
|-7,20
|1,09
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|33,24
|-5,65
|4,17
|DO-CO
|457,00
|-4,29
|-4,55
|Doğan Burda
|2,68
|-5,30
|-10,96
|Doğan Holding
|1,14
|-3,39
|11,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,09
|-1,80
|-10,66
|Doğusan
|1,58
|-5,95
|-34,44
|Doğuş GMYO
|2,15
|-4,02
|1,90
|Doğuş Otomotiv
|4,47
|-9,15
|3,00
|Döktaş Dökümcülük
|9,02
|-5,65
|10,67
|Duran Doğan Basım
|5,65
|-9,60
|10,78
|Dyo Boya
|2,91
|-3,00
|0,34
|Eczacıbaşı İlaç
|2,70
|-7,53
|-1,10
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,53
|-5,87
|4,58
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|-1,41
|-9,09
|Ege Endüstri
|453,20
|-3,78
|31,74
|Ege Gübre
|23,90
|-4,17
|10,14
|Ege Profil
|13,16
|9,58
|48,37
|Ege Seramik
|3,30
|-2,94
|-1,49
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|0,00
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|4,00
|-0,74
|4,17
|Ekiz Kimya
|0,27
|-6,90
|-18,18
|Emek Elektrik
|0,80
|-6,98
|-18,37
|Eminiş Ambalaj
|0,84
|-14,29
|-28,21
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|-3,16
|2,00
|Enerjisa Enerji
|5,16
|-9,95
|1,18
|Enka İnşaat
|4,59
|-6,13
|0,22
|Erbosan
|63,40
|-0,78
|1,60
|Ereğli Demir Çelik
|9,12
|3,64
|26,32
|Ersu Gıda
|0,82
|-5,75
|-10,87
|Escort Teknoloji
|0,61
|-4,69
|-19,74
|Etiler Gıda
|1,98
|-0,50
|-7,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,68
|-2,86
|-4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,60
|-6,25
|-6,25
|Euro Yat. Ort.
|0,60
|-1,64
|-4,76
|Euro Yatırım Holding
|0,67
|1,52
|21,82
|Fenerbahçe Futbol
|6,25
|-5,02
|-9,68
|Finans Portföy Altın BYF
|21,28
|-1,94
|8,19
|Finans Portföy Gümüş BYF
|18,15
|-1,63
|4,67
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,83
|-4,39
|6,39
|F-M İzmit Piston
|17,82
|-5,16
|3,30
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,69
|-4,48
|37,13
|Ford Otosan
|48,78
|-1,57
|-2,44
|Formet Çelik Kapı
|6,75
|22,73
|431,50
|Frigo Pak Gıda
|1,86
|3,33
|9,41
|Galatasaray Sportif
|1,21
|-4,72
|-2,42
|Garanti Bankası
|8,34
|-9,15
|4,77
|Garanti Faktoring
|2,94
|-9,54
|48,48
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|-4,76
|-24,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,64
|1,11
|13,04
|Gedik Yatırım Holding
|3,07
|-0,32
|30,64
|Gediz Ambalaj
|4,47
|-0,67
|7,71
|Gentaş
|1,87
|-2,60
|5,65
|Gersan Elektrik
|1,98
|-10,81
|-18,86
|Global Men. Değ.
|0,52
|6,12
|10,64
|Global Yat. Holding
|3,18
|-9,14
|6,35
|Good-Year
|3,25
|-3,56
|-5,52
|Göltaş Çimento
|10,19
|-8,61
|-18,02
|Gözde Girişim
|3,45
|-2,54
|29,21
|GSD Denizcilik
|1,36
|-5,56
|18,26
|GSD Holding
|0,89
|-11,88
|11,25
|Gübre Fabrik.
|2,73
|-4,55
|-7,77
|Güler Yat. Holding
|1,08
|-5,26
|0,93
|Güneş Sigorta
|1,45
|-3,97
|-3,33
|Halk GMYO
|0,74
|0,00
|5,71
|Halk Sigorta
|1,11
|0,00
|0,91
|Hatay Tekstil
|3,81
|-4,03
|-3,54
|Hedef Girişim
|1,10
|-4,35
|-5,17
|Hektaş
|10,55
|-3,12
|13,81
|HUB Girişim
|2,22
|3,26
|18,09
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|-6,82
|-11,83
|ICBC Turkey Bank
|3,70
|-5,13
|-24,95
|İdealist Danışmanlık
|23,88
|30,49
|121,11
|İdealist GMYO
|1,53
|-7,83
|-6,13
|İhlas Ev Aletleri
|0,80
|-10,11
|142,42
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|2,35
|-7,40
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|-5,06
|22,95
|İhlas Holding
|0,38
|-5,00
|18,75
|İhlas Yayın Holding
|0,49
|-2,00
|48,48
|İndeks Bilgisayar
|7,04
|-10,32
|17,92
|Info Yatırım
|1,71
|1,79
|66,02
|İntema
|7,37
|-7,18
|22,90
|İpek Doğal Enerji
|4,48
|-3,45
|-16,57
|İskenderun Demir Çelik
|7,15
|-0,14
|26,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA